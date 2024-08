Rainbow: Bumerangiem w klienta. "Klient wyjeżdża, my obniżamy cenę wakacji"

- "Bumerang" to strategiczny projekt na lata, który będzie ewoluował wraz z nami i zmieniającymi się potrzebami klientów – wyjaśnia prezes spółki Rainbow Tours Maciej Szczechura. – Coraz lepszy kontakt z klientami przez konto „Moje Rainbow” pozwala nam poznawać ich lepiej i dopasowywać ofertę do indywidualnych potrzeb. To, że przez pierwsze dwa tygodnie od uruchomienia "Bumerangu" zapisało się do niego aż dwadzieścia tysięcy ludzi pokazuje, że trafiliśmy z pomysłem w dziesiątkę.

Kto się zapisze do „Moje Rainbow”, zyska już teraz

Przy okazji startu "Bumerangu" wprowadzone zostaje nowe, intuicyjne konto klienta "Moje Rainbow". W "Moje Rainbow" klient znajdzie wszystkie swoje rezerwacje i bony. Korzyści aktualizują się automatycznie i na bieżąco. Posiadanie konta jest niezbędne do przystąpienia do programu. Ma on zastąpić dotychczasowy program „Karta stałego klienta”, który będzie działał jeszcze przez rok.

Posiadacze "Karty..." mogą oczywiście przystąpić do Bumerangu. Zostaną wtedy zaliczeni automatycznie do grona klientów z najwyższym, 4-procentowym rabatem na kolejny wyjazd.