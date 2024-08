Ważny apel polskich agentów turystycznych do władz popularnego kraju egzotycznego

Wprowadzenie obowiązkowego ubezpieczenia za 44 dolary od osoby „znacząco podnosi cenę pobytu na Zanzibarze. Naszym zdaniem, taki dodatkowy koszt może zniechęcić polskich turystów do podróżowania na Zanzibar, co w konsekwencji może skutkować przeniesieniem ruchu turystycznego do innych destynacji, takich jak Kenia, która właśnie likwiduje bariery przed podróżowaniem” - czytamy w piśmie.

- Zanzibar to stosunkowo tani kierunek egzotyczny – mówi nam prezes Polskiego Stowarzyszenia Agentów Turystycznych Marcin Wujec. - Na tydzień można polecieć tam do dobrego hotelu już za sześć tysięcy złotych. A to oznacza, że dodatkowe 44 dolary, czyli prawie 200 złotych od osoby, podnosi koszt podróży w zauważalny sposób. Naszym zdaniem klient, który będzie jechał z rodziną i będzie musiał zapłacić dodatkowe 800 złotych, zacznie rozważać wyjazd do innych kierunków. Tanzania na tym straci. Tym bardziej, że wiza do Tanzanii kosztuje kolejne 50 dolarów, a coraz więcej dalekich krajów znosi takie bariery, żeby przyciągnąć gości z Europy.

Dodatkowy podatek nie sprzyja więc budowaniu pozytywnego wizerunku Zanzibaru, jako destynacji turystycznej - podkreśla Wujec.

- Czy nasz apel przyniesie skutek? Nie wiem, ale wiem, że trzeba artykułować swoje opinie, bo inaczej nikt się nad problemem nie zastanowi. Jako przykład pozytywny podam nasz apel do rządu greckiego z lipca 2021 roku w sprawie wprowadzenia kodu QR koniecznego do przekroczenia granicy. Okazało się, że rząd potrafił usprawnić procedurę jego wydawania. Zamiast wiele godzin czekania dostawało się go od ręki – dodaje Wujec.



Stąd w piśmie OSAT prosi władze Zanzibaru o rozważenie zniesienia obowiązkowej opłaty.