Tajlandia odpuści turystom opłatę. „Są lepsze sposoby ożywienia gospodarki”

Premier Tajlandii, Srettha Thavisin, ogłosiła podczas niedawnej wizyty w Chiang Mai, że ostatecznie opłata turystyczna nie zostanie wprowadzona - pisze portal branży turystycznej Travel Weekly Asia. Rząd doszedł do wniosku, że dzięki temu podróżni mogą być bardziej skłonni do wydawania pieniędzy w czasie pobytu, co będzie korzystniejsze dla gospodarki.

Podatek miał wynosić 300 bahtów, czyli około 8,2 dolara od osoby. Pomysł od początku budził kontrowersje – został on zatwierdzony przez poprzedni rząd Tajlandii. Wówczas rzecznik tłumaczył, że dzięki pozyskanym w ten sposób pieniądzom będzie można lepiej zarządzać turystyką i ją rozwijać. Z argumentacją nie zgadzała się branża turystyczna.

Niesamowita Tajlandia w kampanii promocyjnej

Tajlandia podjęła ostatnio kilka decyzji, które mają ożywić turystykę - zatwierdziła dłuższe wizy dla turystów i pracowników zdalnych, rozpoczęła nową kampanię marketingową „Niesamowita Tajlandia”, która kładzie nacisk na podróże luksusowe i wellness. Zabiega też o wpisanie prowincji Nan na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO.