Raport Polskiej Izby Turystyki z wakacji: Będzie kolejny rekord w biurach podróży

Nadal najwięcej ludzi chciało wypoczywać w lipcu i sierpniu. Obserwowana od lat tendencja do wydłużania się sezonu na wyjazdy w tym roku również była zauważalna. Więcej niż zwykle osób skorzystało z wypoczynku w czerwcu, a także we wrześniu, przy czym dane do raportu zebrano 21 sierpnia, a to oznacza, że ten ostatni miesiąc nie był jeszcze odpowiednio reprezentowany w danych ze sprzedaży - zwracała uwagę Anna Podpora z Wakacje.pl.

Polska Izba Turystyki

Samolot pozostawał dominującym środkiem podróży w wyjazdach zorganizowanych – ten sposób dotarcia do miejsca wypoczynku wybrało 97,2 procent turystów (96,8 procent w zeszłym roku) - wskazuje PIT w swoim raporcie.

Wyjazdy autokarowe stanowiły 0,58 procent, podczas gdy dojazd własny wybierało 2,13 procent klientów biur podróży. To mniej niż w roku ubiegłym, kiedy z autokaru i dojazdu własnego korzystało odpowiednio 0,93procent i 2,23 procent klientów biur podróży.

Polacy wypoczywają krócej, za to częściej

Najpopularniejsze nadal były wyjazdy na tydzień (74,9 procent). Zarazem minimalnie spadła liczba dłuższego wypoczynku niż tygodniowy, a wzrosła krótszego. Od jednego do sześciu dni wypoczywało 9,2 procent klientów biur podróży, podczas gdy rok wcześniej ta grupa miała udział 7,4 procent.