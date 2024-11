Rainbow kształci animatorów. „Najlepszym gwarantujemy zatrudnienie”

Czytaj więcej Biura Podróży Rainbow wysłał mamy zastępcze na tureckie wakacje Mamy zastępcze z fundacji Happy Kids, prowadzące rodzinne domy dziecka, poleciały z biurem podróży Rainbow do Turcji.

Zajęcia w szkole i w terenie

Projekt zakłada, że podczas czterech lat nauki w szkole uczniowie realizują program, który przygotuje ich do pracy animatorów czasu wolnego. Okazuje się, że na wielu lekcjach można realizować założenia podstawy programowej tak, aby wspierać edukację przyszłego animatora - na lekcjach WF-u można uczyć się tańców animacyjnych, na lekcjach języków obcych - powitania gości na animacjach, na godzinach wychowawczych - odpowiedniej komunikacji z grupą.

Trenerzy Akademii Rainbow opracowali listę umiejętności i kompetencji, a także określili zakres wiedzy, jaką powinien mieć animator, a następnie wraz z nauczycielami zastanawiali się, jak wpleść ją w program nauczania.

- Oczywiście lekcje to nie wszystko. Napisaliśmy podręcznik do animacji, który pozwala uczniom samodzielnieć nabywać wiedzę i umiejętności. Prowadzimy darmowe warsztaty dla uczniów, a nasi trenerzy uczestniczą w wycieczkach szkolnych. Szkolimy też nauczycieli - dodaje Aleksandra Wodzyńska.

Współpraca kluczem do sukcesu

Klasa partnerska to wspólne dzieło szkoły i Akademii Rainbow, która oferuje swoje wsparcie również podczas rekrutacji do klas. Udział w targach edukacyjnych, przygotowywanie ulotek informacyjnych, organizacja drzwi otwartych, szkolenia dla nauczycieli czy roll-upy promocyjne - to wszystko sprawia, że coraz więcej uczniów zainteresowanych tematem trafia do specjalistycznych klas.