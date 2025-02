Obawy i radości agentów turystycznych. „Zagrożeniem konkurencja internetowa”

30 procent agentów, którzy pracują w tradycyjnych salonach, przyznało, że osiągnęło dotąd lepsze wyniki niż przed rokiem. Takiej samej odpowiedzi udzieliło jedynie 20 procent tych, którzy pracują dojeżdżając do klientów lub komunikując się z nimi zdalnie, z domu.

Stacjonarni są też częściej niż mobilni przekonani, że klienci w tym roku wydadzą na wakacje więcej niż przed rokiem – proporcje między nimi to 35 do 19 procent. 10 procent z tej drugiej grupy mówi jednak, że ich klienci już zostawili w czasie szczytu sprzedażowego średnio od 6 tysięcy do 10 tysięcy funtów na osobę, podczas gdy takie kwoty notowało mniej niż 2 procent stacjonarnych.

Ponad jedna trzecia wszystkich agentów, u których średnie wydatki wynosiły 3 tysiące funtów na osobę lub mniej, jest zdania, że te kwoty będą rosły.

Portal zapytał też, co skłania doradców do polecania klientom konkretnych biur podróży. Prawie dwie trzecie wskazało na konkurencyjną cenę, na drugim miejscu wymieniali przekonanie o dobrej jakości obsługi posprzedażowej, na trzecim zaufanie do dostawcy, na kolejnych miejscach zaś wybór oferty i wysokość prowizji.

Agenci boją się agresywnej konkurencji

Kolejny wątek pytań dotyczył obaw związanych z najbliższą przyszłością.