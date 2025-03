Branża turystyczna z Afryki: Polacy są żądni przygód. Pasują do Afryki

Afryka świetnym kierunkiem dla rodzin z dziećmi

Tania Lamprecht, menedżer ds. sprzedaży i marketingu firmy Africa Travel Co z siedzibą w Kapsztadzie, chciałaby zainteresować Polaków wyprawami, których trasy wiodą przez kilka, a nawet kilkanaście krajów (tzw. overland tours). Trwają one wiele tygodni, a grupom, często wielonarodowym, towarzyszy kierowca, przewodnik i kucharz.

Większość klientów firmy to Niemcy, Duńczycy, Irlandczycy, Kanadyjczycy, Australijczycy i Nowozelandczycy. Co ciekawe w długie wyprawy po Afryce coraz chętniej wyruszają także Chińczycy, ci jednak, ze względu na różnice kulturowe, nie są dołączani do wielonarodowych grup i podróżują we własnym gronie. Firma miała już „jednego czy dwóch klientów z Polski”, to jednak, zdaniem Lamprecht, nieproporcjonalnie mało do „ogromnego potencjału” kraju.

- Dopiero uczę się polskiego rynku i jestem pozytywnie zaskoczona tym, czego się do tej pory dowiedziałam. Polacy to turyści spragnieni przygód i nieoczywistych doświadczeń, a przy tym dość elastyczni. To sprawia, że idealnie „pasują” do Afryki. Wielu Polaków widziało już północną czy wschodnią część Afryki, ale ta południowa pozostaje w dużej mierze nieodkryta - mówi Tania Lamprecht.

Jak dodaje, na dłuższy wyjazd mogą wybrać się także rodziny z dziećmi, bo „Afryka jest niezwykle przyjazna rodzinom”.

- Czy w Polsce ludzie podróżują z dziećmi? Tak? W takim razie to coś dla nich. Dzieci uwielbiają zwierzęta i są ciekawe świata. To może być dla nich i ich rodziców przygoda życia, także dlatego, że podczas takich wyjazdów często odwiedza się miejsca poza utartymi szlakami, by poznać lokalną kulturę i mieszkańców - zachęca Lamprecht.