Nekera: Hiszpania to nasza specjalność

Dlaczego Hiszpania? Nykiel podaje kilka powodów. Po pierwsze rośnie liczba klientów ukraińskich latających z Polski na wakacje do Hiszpanii z Nekerą. - Ukraińcy też kochają Hiszpanię, wysyłamy bardzo dużo Ukraińców do Hiszpanii - mówi. Na wakacje w tym kraju stać też coraz więcej Polaków. Rośnie polskie PKB, a Polacy coraz lepiej zarabiają. Do tego turystykę zagraniczną wspomaga mocna pozycja złotego wobec euro i stabilna, stosunkowo niewysoka, cena paliwa lotniczego. Nie bez znaczenia jest ogólny wzrost podróżujących samolotami, co przekłada się na oferowanie przez linie lotnicze dużej liczby połączeń między Polską a Hiszpanią.



Polacy w Hiszpanii – wzrost o 30 procent

Przy okazji Javier Andrade Lucena z Turespany przedstawił wyniki ruchu do jego kraju. W zeszłym roku Hiszpanię odwiedziło 93,8 miliona turystów (wzrost ro k do roku o 10 procent), w tym 2,43 miliona z Polski (wzrost o 30 procent). Ci ostatni wydali w sumie 3,23 miliarda euro, o 800 milionów euro więcej niż rok wcześniej. Wydawali dziennie 189 euro na osobę, podczas gdy średnia wszystkich wydatków turystów wyniosła 186 euro.

Nykiel nie chciał ujawnić, ilu klientów w zeszłym roku wysłał do Hiszpanii. Zapewnił jedynie, że w jego biurze podróży był to, po Turcji i Grecji, trzeci kierunek pod względem liczby rezerwacji. Dodał, że wzrost ruchu do Hiszpanii w 2024 roku wyniósł 60 procent, a na ten rok przewiduje kolejnych 30 procent.

Według jego wyliczeń Nekera jest w Polsce piątym biurem podróży pod względem liczby wysyłanych do Hiszpanii klientów. Pierwsze cztery, to TUI, Itaka, Exim Tours i Rainbow. - Ale to my mamy największy wybór hoteli, bo aż 1500 cztero- i pięciogwiazdkowych, a także trzygwiazdkowych, w tym wszystkich najważniejszych sieci jak Riu, Barcelo i Melia – podkreślał.

- A w najbliższym czasie ogłosimy, jakie będziemy mieli nowe jeszcze kierunki w Hiszpanii – dodał.