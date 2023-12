Środowiska konsumentów: Booking.com nie przestrzega unijnego prawa

Mimo że już od ponad 100 dni największe platformy internetowe zobowiązane są do przestrzegania unijnej ustawy o usługach cyfrowych (DSA), nie dostosowały się one do nich – twierdzi niemiecka Federacja Stowarzyszeń Organizacji Konsumenckich (VZBV).