Hiszpańska sieć hoteli Iberostar rozpoczęła właśnie nową kampanię promocyjną zatytułowaną „Zrób to dla siebie”. W siedmiu zabawnych filmikach można spotkać się z prawdziwymi gośćmi Iberostara - pisze portal Touristik Aktuell.

Wśród nich znajduje się mała Lily, która pierwszy raz jest na plaży. Widzowie poznają Markusa, który wreszcie znajduje czas, żeby spróbować ze swoją dziewczyną jogi na plaży Playa de Muro na Majorce, a także Maria, który na plaży Bavaro w Dominikanie próbuje sobie zrobić selfie, żeby wzbudzić zazdrość wnuków.

Zachęta do zrównoważonego podróżowania

Iberostar zwraca uwagę, że za kulisami toczy się jeszcze gra o coś innego. Chodzi o zaangażowanie na rzecz środowiska, ale i o inicjatywy prospołeczne. Mowa na przykład o zrezygnowaniu z używania plastikowych przedmiotów jednorazowego użytku, przejście na energię odnawialną, prowadzenie badań, sadzenie mangrowców i zachowanie raf koralowych dla ochrony wybrzeży, a także o odpowiedzialny połów ryb i innych owoców morza.

Kampania prowadzona jest w mediach społecznościowych i na platformach reklamowych. Jak tłumaczy dyrektorka marki w sieci Iberostar Sandra Farrero, nowa promocja to coś więcej niż kolejna reklama. To okazja, by opowiedzieć gościom o konieczności zastosowania zasad zrównoważonych podróży, co jest krokiem w strategii zakładającej, że do 2030 roku sieć będzie neutralna dla środowiska pod względem emisji dwutlenku węgla.

Do sieci Iberostar należy ponad 100 hoteli o standardzie czterech i pięciu gwiazdek rozlokowanych w najpopularniejszych kierunkach turystycznych w Europie, Afryce i Ameryce.