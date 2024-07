Airbnb zapłaci miliony euro odszkodowania francuskim hotelarzom?

Jonathan Bellaiche, prawnik reprezentujący grupę francuskich hotelarzy, złożył w sądzie gospodarczym w regionie Calvadosu pozew przeciwko Airbnb. Zarzuca tej internetowej platformie z noclegami nieuczciwą konkurencję i domaga się 9,2 miliona euro odszkodowania - pisze portal Tourism Review.

Do oskarżenia przyłączyło się 26 hotelarzy z różnych regionów Francji, od Nicei, Cannes, Awinionu, przez Biarritz, Limoges, Mâcon aż po Strasburg. Bellaiche twierdzi, że działania Airbnb dotykają wszystkich przedsiębiorców z tej branży.

Airbnb nie przestrzega prawa

Wśród oskarżeń pojawia się między innymi to, że platforma nie zawsze pokazuje numer licencji obiektu noclegowego wystawionego do wynajęcia, chociaż we Francji jest to prawnie wymagane.

Prawnik twierdzi też, że Airbnb nie kontroluje odpowiednio skutecznie treści zamieszczanych w serwisie, ma też na sumieniu wyświetlanie nielegalnych reklam.