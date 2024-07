„Airbnb to nie turystyka, to inwazja” - Malaga też ma dość turystów

W Hiszpanii turystyka masowa spotyka się z coraz większym oporem. Ostatnio na ulice stolicy Andaluzji wyszły tysiące osób, by zaprotestować przeciwko przyjezdnym. Władze twierdzą, że w manifestacji udział wzięło około 5,5 tysiąca demonstrantów, organizatorzy mówią o 25 tysiącach, a gazeta „El Pais” oszacowała liczbę uczestników na 15 tysięcy - pisze niemiecka gazeta „Tagesschau” w swoim elektronicznym wydaniu. Hiszpańskie media potwierdzają jednak, że w stolicy Andaluzji protest był jednym z większych zorganizowanych w ostatnim czasie.

Mieszkańcy Malagi walczą przede wszystkim o dostęp do mieszkań na wynajem długoterminowy – na transparentach można było przeczytać hasła typu „Malaga do życia, nie do przetrwania”, „Malaga nie jest na sprzedaż”, „Pensja 1300, czynsz 1100 – jak mam żyć?” i „Airbnb to nie turystyka, to inwazja”. Uczestnicy domagają się wprowadzenia zakazu wynajmu mieszkań dla przyjeżdżających. Jeden z nich, mówił w rozmowie z AFP, że miasto stało się parkiem rozrywki. Doszło już do tego, że garaż bez okien oferowany jest jako normalne mieszkanie w cenie 600 euro miesięcznie. Inni narzekają, że kupno domu stało się niemożliwe.

Problem Hiszpanii — za dużo turystów, za mało sąsiadów

Organizatorem wiecu było stowarzyszenie mieszkańców Sindicato de Inquilinos e Inquilinas. Jego rzecznik mówił, że sytuacja jest już nie do wytrzymania, a głównym problemem jest wspomniany brak mieszkań. Obecnie w mieście jest aż 12 tysięcy obiektów posiadających licencję na wynajem krótkoterminowy, ale mieszkańcy wiedzą, że to niepełna liczba, bo wiele lokali jest niezarejestrowanych.