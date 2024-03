Majorka: Krnąbrnych turystów trzeba wychowywać, a nie karać zakazami

Susanna Sciacovelli mówi w rozmowie z portalem Reise vor-9, że wprowadzanie zakazów dotyczących ruchu turystycznego na Majorce nie jest dobrym rozwiązaniem. Poprzednie władze starały się ograniczać ekscesy, szczególnie młodych gości, ograniczając na przykład sprzedaż alkoholu. Innym pomysłem było zmniejszenie liczby gości z dużych statków wycieczkowych wpływających do portu.

Czytaj więcej Nowe Trendy Rząd na Majorce: Mamy dość turystów W 2022 roku na Baleary przyjechało prawie 16,5 miliona turystów. Według rządu tego archipelagu to maksymalna liczba, jaką region może przyjąć i obsłużyć.

Turyści wychowani to turyści pożądani

Zdaniem dyrektor nie chodzi jednak o to, ile osób faktycznie przyjeżdża na wyspę, ale raczej o to, na ile świadomie i odpowiedzialnie się zachowują. Jeśli na przykład korzystaliby częściej z komunikacji publicznej, przywiązywali większą wagę do recyklingu, oszczędzali wodę i bardziej szanowali zasoby wyspy, można by już wiele zyskać.

Dyrektor nie chce dzielić turystyki na masową i wysokiej jakości — jak za poprzednich rządów. Z jej perspektywy wszyscy, którzy zachowują się odpowiednio, są mile widziani.