Rekordowa liczba gości we włoskich hotelach. Drugie miejsce w Europie

W całym 2024 roku we Włoszech odnotowano 458,4 miliona noclegów, co stanowi nowy rekord i wzrost o 2,5 procent rok do roku. Takie tempo wzrostu jest zgodne ze średnią Unii Europejskiej - pisze portal Tourism Review.

Serwis przytacza dane z włoskiego Urzędu Statystycznego ISTAT, który podał również, że w czwartym kwartale liczba przyjazdów zwiększyła się o 1,2 procent, a noclegów o 11,1 procent. O ile w październiku 67,5 procent nocy zrealizowali goście z zagranicy, o tyle w listopadzie i grudniu dominowali podróżni krajowi (odpowiednio 53,7 oraz 57 procent).

Dane ogólne plasują Włochy na drugim miejscu wśród krajów europejskich pod względem całkowitej liczby noclegów. Włochy wyprzedzają Francję, która według szacunków może pochwalić się liczbą 450,1 miliona noclegów, pierwsze miejsce należy do Hiszpanii, gdzie sprzedano 501,1 miliona noclegów.

Turyści we Włoszech zostawali w zeszłym roku na dłużej

Średnio klienci korzystający z obiektów noclegowych pozostawali tam 3,01 nocy, co oznaczało niewielki wzrost, zarówno w grupie turystów krajowych, jak i zagranicznych.