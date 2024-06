Niemcy: Uwaga na oszustów. Handlują biletami za 49 euro

- Biorąc pod uwagę to wszystko, co zrobiła wcześniej prokuratura, nie ma jakichś większych wątpliwości, co do autentyczności tych nagrań - powiedział w piątek w Poznaniu minister sprawiedliwości Adam Bodnar odnosząc się do opinii polityków PiS podważających autentyczność tzw. taśm Tomasza Mraza.