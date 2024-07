Awaria Microsoftu. Zamieszanie na lotniskach, linie lotnicze proszą o wcześniejszy przyjazd

Microsoft tłumaczy przyczyny awarii

Przerwa w dostępie do niektórych usług Microsoftu sparaliżowała w piątek działalność wielu firm na świecie. Amerykański gigant technologiczny poinformował, że podejmuje "środki łagodzące" i dąży do rozwiązania problemu. W jego komunikacie czytamy, że użytkownicy mogą nie mieć dostępu do różnych aplikacji i usług, w tym m.in. do Microsoft Teams, Microsoft Fabric oraz centrum administracyjnego usługi Microsoft 365. Firma poinformowała, że podejmuje działania naprawcze.

Jako wstępną przyczynę Micosoft podał zmianę konfiguracji w platformie chmurowej Azure, co miało spowodować "przerwę w komunikacji między zasobami pamięci masowej i obliczeniowymi, czego skutkiem były awarie łączności wpływające na podrzędne usługi Microsoft 365 zależne od tych połączeń".