Turyści chcą latać z biurami podróży za granicę, ale rezygnują z ich usług w kraju

Według najnowszych danych Turystycznego Funduszu Gwarancyjnego biura podróży sprzedały w maju 224 759 imprez turystycznych dla 697 418 klientów. W porównaniu z rokiem 2019 dało to o 9 procent klientów mniej, a w zestawieniu z 2023 – o 12 procent mniej.

Czytaj więcej Biura Podróży Ponad 6 milionów klientów w biurach podróży. Nie wszyscy jednak jeszcze wrócili W 2022 roku do polskich biur podróży zapukało 6,3 miliona klientów. O 19 procent mniej niż w pamiętnym i najlepszym do tej pory w turystyce zorganizowanej roku 2019, czyli przed pandemią. Najszybciej wracają klienci czarterowi, najwolniej korzystający z wycieczek krajowych.

Jednak bilans pierwszych pięciu miesięcy jest lepszy od bilansu z lat poprzednich. Od stycznia do maja biura podróży sprzedały bowiem ponad 1,27 miliona wyjazdów dla 3,59 miliona klientów. Co dało 8 procent więcej klientów niż rok wcześniej.

Zmiany nie rozkładały się jednak równomiernie. O ile bowiem sprzedaż wyjazdów z wykorzystaniem przelotu czarterem wzrosła w tym czasie o 27 procent, do 2,09 miliona klientów, a innych środków transportu o 13 procent, czyli do 690 tysięcy klientów, o tyle zainteresowanie wyjazdami po Polsce i do krajów sąsiednich spadło o 24 procent, i dało 814 tysięcy klientów.

Dane TFG pokazują też, że najwięcej klientów odwiedziło biura podróży w styczniu, kiedy zawarli 301 715 umów na wyjazdy, i w lutym, kiedy tych umów podpisali 273 234. Maj z liczbą 224 759 rezerwacji, liczonych jako imprezy turystyczne, był pod tym względem najsłabszy.