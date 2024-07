Prawa pasażerów linii lotniczych. Komisja Europejska: Po zmianach jest łatwiej i jaśniej

Badanie zostało przeprowadzone od 12 stycznia do 4 lutego 2024 roku metodą wywiadów z 26,6 tysiącami osób. Jego wyniki wskazują, że respondenci czują się dobrze poinformowani przede wszystkim o prawach pasażerów podróżujących koleją (33 procent), a następnie samolotem (30 procent), autokarem (27 procent) i statkiem/promem (16 procent).

Z ankiety wynika również, że 84 procent respondentów ubiegających się o pomoc dla osób z niepełnosprawnościami lub osób o ograniczonej możliwości poruszania się było zadowolonych z odzewu.

35 procent podróżnych, czyli o 13 punktów procentowych więcej niż w 2019 roku, widziało informacje na temat praw pasażera, najczęściej na dworcach kolejowych (9 procent, wzrost o 5 p.p.). Informacje na temat przysługujących im praw dostało przed podróżą 75 procent pasażerów samolotów, 61 procent - pociągów, 51 procent - autokarów i 54 procent - statków/promów.

Zadowolenie ze sposobu radzenia sobie z zakłóceniami było największe w wypadku podróży samolotem (66 procent, wzrost o 2 p.p.), a następnie statkiem/promem (53 procent, spadek o 3 p.p.), pociągiem (52 procent, wzrost o 8 p.p.) i autokarem (50 procent, wzrost o 8 p.p.).

11 procent pasażerów (bez zmian) korzysta z biletów na podróże multimodalne, czyli łączące różne środki transportu, przy czym najpopularniejszymi kombinacjami są kolej i autokar (39 procent, plus 9 p.p.) oraz samolot i kolej (25 procent, plus 1 p.p.). 32 procent z nich (plus 7 p.p.) napotkało po drodze problemy, 13 procent (plus 4 p.p.) prawie utraciło połączenie, a 11 procent (plus 3 p.p.) faktycznie utraciło połączenie.