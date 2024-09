Enter Air: Mamy świetne wyniki, ale przez kursy walut notujemy stratę

W ostatnich miesiącach Enter Air rozpoczął już planowanie kolejnego sezonu i zawarł umowy z Itaką na sezony letni 2025 i zimowy 2025/2026 o szacunkowej wartości 292,5 miliona złotych.

– Mamy bardzo dobrą pozycję gotówkową, dlatego z zadowoleniem powróciliśmy do wypłacania dywidendy akcjonariuszom, co przez kilka lat uniemożliwiała nam najpierw pandemia i kryzys na rynku, a potem zobowiązania wobec Polskiego Funduszu Rozwoju. Enter Air dalej się rozwija, staramy się mądrze dysponować naszą flotą i eksplorować możliwości rozpoczęcia działalności na nowych rynkach i w nowych destynacjach wakacyjnych. Nasz model biznesowy polega na ciągłym optymalizowaniu procesów i dążeniu do poprawiania efektywności. Widać, że zdaje on egzamin, bez względu na to, czy na rynku panuje hossa czy recesja – przekonuje Polaniecki.

W sierpniu Enter Air spłacił pożyczki z programu rządowego „Tarcza finansowa Polskiego Funduszu Rozwoju dla dużych firm” i tym samym spełnił warunek umożliwiający wypłacenie 77,2 miliona złotych, czyli 4,40 złotego na akcję, dywidendy. Dywidendę wypłacił 28 sierpnia.