Budowa CPK ma ruszyć w 2026 roku. Wyzwaniem będzie skumulowanie dużych inwestycji

Umowa z konsorcjum Foster + Partners i Buro Happold Limited została podpisana w 2022 roku. Do głównych zadań konsorcjum należy zaprojektowanie budynku terminala pasażerskiego, dworca kolejowego oraz węzła transportowego. Z kolei do najważniejszych zadań spółki Dar Al-Handasah będzie należało wykonanie wielobranżowej dokumentacji projektowej infrastruktury technicznej, w tym m.in. dróg startowych i kołowania, płyt postojowych, systemów lotniskowych oraz sieci i przyłączy wraz z obiektami inżynieryjnymi. Jak wyjaśniła spółka CPK w niedawnym komunikacie, trwa projektowanie obiektów wspierających, m.in. wieży kontroli ruchu lotniczego. W toku jest również dialog konkurencyjny dotyczący systemu obsługi bagażu (BHS).

– Te działania powinny się zakończyć w przyszłym roku, zatem wówczas będziemy składać wniosek o pozwolenie na budowę i jeżeli wszystko pójdzie sprawnie, to w 2026 roku byłoby jej rozpoczęcie. W 2031 roku powinniśmy przystępować do certyfikacji lotniska, żeby w drugiej połowie, raczej pod koniec 2032 roku oddać lotnisko do użytku – zapowiada dr Filip Czernicki.

Rozpoczęły się już również konsultacje publiczne założeń projektu Horyzontalnego Rozkładu Jazdy. Przedmiotem konsultacji jest oferta przewozowa, w tym m.in. częstotliwość kursowania pociągów, ich relacje, a także zasady wyznaczania stacji, na których będą się zatrzymywały. Konsultacje trwają do 13 października br. i mają na celu wypracowanie ostatecznego kształtu połączeń kolejowych w latach 2031–2040.

HRJ to nowoczesne narzędzie do planowania rozkładu jazdy pociągów na terenie całej Polski. Projekt zakłada skoordynowanie połączeń międzywojewódzkich i międzynarodowych z uwzględnieniem zarówno przewozów publicznych, jak i komercyjnych. Do połowy września od mieszkańców, samorządowców oraz organizacji społecznych i branżowych wpłynęło ponad 150 wniosków.

– Chcielibyśmy, aby dla projektu CPK w komponencie kolejowym opracować jak najlepszy i profesjonalnie zorganizowany rozkład jazdy dla całej Polski. To się odbywa we współpracy z PKP Intercity, ale także z regionalnymi przewoźnikami. Zależy nam na tym, aby rzeczywiście ten projekt był nowoczesny, opracowany w najwyższych standardach światowych, a to pozwoli udostępnić pasażerom superprodukt. Będziemy mogli z przewidywalną, powtarzalną, logiczną konsekwencją planować rozkłady jazdy pociągów w całej Polsce – tłumaczy prezes CPK.