Ryanair: Sprzedaż alkoholu na lotniskach? Powinni tego zakazać!

15 tysięcy euro odszkodowania od pasażera

Linia lotnicza przypomina sytuację z kwietnia zeszłego roku, kiedy to samolot Ryanaira z Dublina na Lanzarote musiał lądować po drodze, w Porto z powodu zakłócającego porządek pasażera. Mężczyznę wysadzono z maszyny a policja go aresztowała.

Z powodu ograniczeń dotyczących godzin pracy załogi ponad 160 pasażerów spędziło noc w Porto, a koszty ich zakwaterowania i wyżywienia pokrył przewoźnik. Musiał on też zapewnić dodatkowy samolot i załogę do obsługi opóźnionego lotu powrotnego z Lanzarote do Dublina.

Po podliczeniu wszystkich kosztów tej nieplanowanej operacji Ryanair wystąpił przeciwko krnąbrnemu pasażerowi do sądu o odszkodowanie.



Ile kosztowało nieplanowane lądowanie samolotu Ryanaira?

Ryanair twierdzi, że koszt przekierowania samolotu wyniósł 15 350 euro i opublikował co się złożyło na ten wydatek. Było to:

dodatkowy koszt paliwa 800 euro,

noclegi - 7000 euro,