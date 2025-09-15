Enter Air: Mimo wypadku w Krakowie, wszycy nasi pasażerowie dotarli do celu

„Pasażerowie dotarli do miejsc docelowych, a od dziś rana operacje przebiegają zgodnie z rozkładem” - pisze przewoźnik czarterowy w komunikacie.

Jak przypomina, wczoraj około godziny 14. samolot przewoźnika AirExplore, realizujący dla Enter Aira lot z Antalyi do Krakowa, po wylądowaniu w strugach deszczu – zjechał poza utwardzoną część drogi kołowania i zarył dwoma parami kół w gruncie. Ponieważ jechał stosunkowo wolno, pasażerowie prawie nie odczuli wypadku. „Dla pasażerów na pokładzie samo lądowanie przebiegło spokojnie. (…) Wszyscy pozostali bezpieczni w fotelach, czekając na podstawienie schodów lotniskowych. Po około 40 minutach pasażerowie spokojnie opuścili pokład i zostali przetransportowani do terminalu. Nikt nie odniósł obrażeń, a samolot nie uległ uszkodzeniu” – relacjonuje przewoźnik.

Wyciąganie samolotu z trawy przez strażaków z Polski i Czech zakończyło się dopiero 40 minut po północy.

Pasażerowie Enter Aira z opóźnieniem, ale dotarli do domów

Sytuacja wymagała przeorganizowania lotów, co się udało. „W sytuacji, gdy niektórzy przewoźnicy odwoływali rejsy, zespół Enter Air podjął decyzję o zrealizowaniu wszystkich lotów”. W sumie dotyczyło to pięciu z nich zostało – część przekierowano na lotnisko w Katowicach.