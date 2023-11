Na lotnisku w Modlinie wzrost ruchu, nowe kierunki i nowe opłaty

Jeśli porównać te dane z październikiem 2019 roku to, wzrost wyniósł odpowiednio 36,7 i 22,2 procent.

Najwięcej pasażerów poleciało do Londynu, Dublina, Rzymu, Rygi, Mediolanu i Sztokholmu.

W październiku na modlińskim lotnisku inaugurowano trzy nowe połączenia lotnicze.

29 października rozpoczęły się loty bezpośrednie do Kopenhagi (dostępne w rozkładzie lotów Ryanaira w poniedziałki, piątki i niedziele, a w okresie świąteczno-noworocznym również w czwartki). Następnego dnia Ryanair uruchomił regularne loty do Walencji (poniedziałki i soboty), a 31 października do Tirany (wtorki, czwartki i soboty).