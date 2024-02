Zmotoryzowani podróżujący i turyści mogą się interesować szczególnie cenami parkingów na lotniskach. Porównywarka ParkVia przeanalizowała tegoroczne dane zebrane dotychczas, aby pokazać, na których lotniskach opłaty za parkowanie wzrosły lub spadły najbardziej, oraz poradzić najwygodniejszy cenowo parking lotniskowy gdy jest najlepszy czas na rezerwację. Jest to też aktualne na tle powszechnych obecnie wysokich cen w Polsce, chociaż inflacja nieco przyhamowała. Średnia krajowa cena za parking lotniskowy wzrosła o 7% w porównaniu ze styczniem 2023 r. Nieco pocieszające jest to że to mniej niż średni wzrost wynoszący 16% dla portów lotniczych w całej Europie. W niektórych krajach o najwyższym poziomie konkurencji między operatorami lotniczymi, takich jak Wielka Brytania, Francja, Włochy czy Hiszpania, ceny parkingów spadały z roku na rok.

Tymczasem w zeszłym roku średnia dzienna stawka za parkowanie aut przez podróżnych w polskich lotniskach wzrosła o 24% w porównaniu z 2022 r., a to powyżej średniej europejskiej. Niemniej jednak Polska, jak dotąd, ma jeden z najniższych wskaźników w Europie pod tym względem. Względem miast największy wzrost średniej dziennej stawki za parkowanie odnotowano w lotniskach Łodzi (+70%) Poznania (+39%), warszawskiego Okęcia (+27%) i Wrocławia (+23%). Lotniska Gdańska i Modlina okazały się jedynymi, gdzie średnia stawka dzienna spadała z roku na rok – odpowiednio o 5% i 21%.

W przypadku podróżujących, mających już zarezerwowane wakacje na ten rok, lepiej jest zarezerwować miejsca parkingowego już teraz, zwłaszcza jeśli leci się w szczycie sezonu od czerwca do sierpnia. Tu sytuacja jest podobna do wcześniejszej rezerwacji biletów lotniczych, ponieważ cena za parking prawdopodobnie będzie niższa niż w przypadku rezerwacji 2-3 tygodnie przed podróżą. Jeśli chodzi o główny polski port lotniczy, czyli lotnisko Chopina, to tygodniowy parking w nim w okresie od 20 do 27 lipca można już teraz zarezerwować przez ParkVia za 110,00 zł. Natomiast przy rezerwacji tego samego parkingu w lipcu trzeba będzie zapłacić prawie 160,00 zł. Wcześniejsza rezerwacja miejsca postojowego poleca się też dlatego, że jest możliwość bezpłatnej anulacji i pełnego zwrotu kosztów, podobnie jak w przypadku innych ofert turystycznych. Nie trzeba wtedy również szukać miejsca, błąkając się samochodem po całym parkingu.

Jak zaznacza strona ParkVia, wszystkie podane ceny dotyczą rezerwacji online z wyprzedzeniem. Przy tym ceny podawane przez dostawców usług parkingowych zawierają obowiązujący podatek VAT (lub jego krajowy odpowiednik) należny w kraju dostawcy, oraz wszystkie inne obowiązujące podatki, które są wskazane w ostatecznej cenie rezerwacji.

