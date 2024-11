Rośnie ruch na Lotnisku Chopina. „Brakuje nam miejsc postojowych”

W październiku Lotnisko Chopina odprawiło prawie 1,9 miliona pasażerów – to niemal o 200 tysięcy więcej niż zakładały prognozy i o 14,6 procent więcej w odniesieniu do ubiegłego roku - zawiadamia lotnisko w komunikacie. Najwięcej pasażerów podróżowało w niedzielę, 6 października - 68,9 tysiąca.

Od początku roku z usług stołecznego lotniska skorzystało łącznie 18,1 miliona pasażerów.

Od stycznia do października prawie dwie trzecie pasażerów wybierało rejsy wewnątrz strefy Schengen, co trzeci pasażer podróżował do lub z kraju spoza Schengen.

Rejsami czarterowymi wybrało się w podróż rekordowe 2,8 miliona pasażerów, a to o ponad 800 tysięcy więcej niż w 2019 roku i o ponad 400 tysięcy więcej niż w roku ubiegłym.

Podobnie sytuacja wygląda w wypadku pasażerów podróżujących tanimi liniami. W pierwszych 10 miesiącach Lotnisko Chopina odprawiło 4,3 miliona takich pasażerów - o 1,5 miliona więcej niż w 2019 roku i o prawie 959 tysięcy więcej niż w ubiegłym roku.