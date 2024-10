Cypr, Szardża i Langkawi w zimowym rozkładzie lotów z Lotniska Chopina

Wraca połączenie na Cypr

Po dwóch latach przerwy wraca połączenie do Larnaki realizowane przez LOT. Rejsy na Cypr rozpoczną się 25 października i w sezonie zimowym realizowane będą cztery razy w tygodniu: w poniedziałki, środy, piątki i soboty.

Z kolei w lutym LOT uruchomi bezpośrednie loty do Lizbony. Połączenie to wystartuje 3 lutego 2025, a przewoźnik stopniowo będzie zwiększać częstotliwość rejsów, aż do siedmiu razy w tygodniu.

Od końca października biuro podróży Itaka latać będzie samolotem wyczarterowanym od LOT-u na malezyjską wyspę Langkawi. Loty realizowane będą raz w tygodniu, a od stycznia dwa razy.

Ethiopian Airlines, które na Lotnisku Chopina pojawiły się z początkiem lipca z lotami do Addis Abeby, zmienią miejsce międzylądowania z Aten na Wiedeń.

Qatar Airways na trasie do Dohy zastąpi airbusa A320 boeingiem 787-8, co podwoi liczbę miejsc pasażerskich i przestrzeń na cargo.