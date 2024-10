Lotnisko Chopina - kolejny miesiąc z wynikiem ponad 2 milionów pasażerów

Od początku roku Lotnisko Chopina odprawiło zaś 16,17 miliona pasażerów. To prawie 15 procent więcej niż w ciągu pierwszych trzech kwartałów poprzedniego roku.

Tylko we wrześniu przez bramki stołecznego portu przeszło 2,09 miliona podróżnych, czyli o 11 procent więcej niż w tym samym miesiącu ubiegłego roku. Rekordowym dniem września był piątek, trzynastego. Lotnisko obsłużyło wtedy 76 013 osób.

We wrześniu na Lotnisku Chopina największy wzrost miały czartery

- Wrzesień zamyka okres bardzo intensywnej pracy na naszym lotnisku, czas kiedy ruch, głównie wycieczkowy i turystyczny, jest wzmożony. Jednak nie spodziewamy się znacznego spadku w ruchu pasażerskim. Kolejne miesiące z pewnością też będą rekordowe, a cały rok zamkniemy zapewne z wynikiem przekraczającym 20 milionów obsłużonych ludzi – mówi cytowana w komunikacie lotniska dyrektor biura komunikacji spółki PPL i rzecznik Lotniska Chopina, Anna Dermont.

W okresie wakacyjnym, czyli od początku czerwca do końca września, warszawski port odprawił 8 438 440 pasażerów. To więcej niż w sezonie urlopowym 2023 o prawie 12 procent. Tylko czarterami poleciało ponad 1,78 miliona ludzi, co dało 21 procent wszystkich podróżujących.