Trzy kolejne lotniska instalują paczkomaty. „Tego oczekują pasażerowie”

Paczkomatów będzie więcej

- Do tej pory np. za duży flakon perfum zazwyczaj lądował w koszu lub był przekazywany osobie trzeciej, która nie była podróżnym. Na lotnisku Warszawa-Modlin bonusem będzie brak konieczności wykupywania dodatkowej usługi Fast Track, pozwalającej uniknąć kolejek do kontroli. To oznacza oszczędności i wygodę dla pasażerów. Jednocześnie uruchomiony zostanie drugi paczkomat, usytuowany na parkingu 1 vis-à-vis terminala - mówi menedżer ds. marketingu Mazowieckiego Portu Lotniczego Warszawa-Modlin Agnieszka Chęcińska.

Czytaj więcej Lotniska Na katowickim lotnisku stanął paczkomat. „Ważne ułatwienie dla pasażerów” Paczkomat został uruchomiony z myślą o podróżnych, w których bagażu podręcznym kontrola bezpieczeństwa ujawniła niedozwolone przedmioty. Teraz będzie można je przesłać do domu.

- To innowacyjne rozwiązanie InPost na Lotnisku Chopina w Warszawie spotkało się z pozytywnym przyjęciem. Cieszy nas, że od teraz także pasażerowie odlatujący z naszych lotnisk w Radomiu i Zielonej Górze będą mogli skorzystać z tej usługi. Jesteśmy przekonani, że sukcesywnie będzie pojawiać też na wszystkich polskich lotniskach, ułatwiając podróże pasażerom i zapewniając im najwyższy standard obsługi - dodaje rzeczniczka prasowa Polskich Portów Lotniczych Anna Dermont.