Na lotnisku w Katowicach wyrobisz paszport w kwadrans. Paszport tymczasowy

Punkt wydawania paszportów tymczasowych znajduje się na drugim piętrze strefy ogólnodostępnej terminalu pasażerskiego B i jest czynny od poniedziałku do piątku, od 7.30 do 15.30.

Paszport na rok za 30 złotych

Możliwość wyrobienia tymczasowego paszportu przysługuje osobie, która krótko przed wylotem utraciła dokument tożsamości, uprawniający do odbycia podróży lub zapomniała zabrać dokumentu, wymaganego do odbycia podróży z domu (a nie ma już czasu, by po niego wrócić) lub przed wylotem zorientowała się, że jej dokument tożsamości utracił ważność albo okres jego ważności jest zbyt krótki do odbycia podróży do danego kraju.

Występujący o paszport tymczasowy musi być obywatelem Polski. Powinien mieć też przy sobie dokument potwierdzający tożsamość (urzędnik może ją potwierdzić na podstawie numeru PESEL) i ważny bilet lotniczy na wyjazd zagraniczny lub rezerwację z biura podróży, która zawiera numer lotu samolotem. W wypadku osoby niepełnoletniej oprócz numeru PESEL wymagana jest również zgoda obojga rodziców na wyrobienie tymczasowego paszportu.

Paszport tymczasowy jest ważny tylko przez określony czas (maksymalnie 365 dni), a każdy przypadek jest indywidualnie rozpatrywany przez urzędnika pracującego w punkcie.

Osoby ubiegające się o tego typu dokument nie muszą mieć swojego zdjęcia – urzędnik zrobi je na miejscu.