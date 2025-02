Prezes Polskich Portów Lotniczych Andrzej Ilków odwołany. Zastąpi go Marcin Danił

Marcin Danił ukończył zarządzanie na Uniwersytecie Warszawskim na kierunku rachunkowość i finanse. Jest też absolwentem międzynarodowych studiów licencjackich, Bachelor of Business Administration w Wyższej Szkole Zarządzania – Thames ValleyUniversity (obecnie University of West London). Ukończył też studia doktoranckie w Polskiej Akademii Nauk w zakresie ekonomii, obronił również tytuł DBA (Doctor of Business Administration) w Instytucie Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk.