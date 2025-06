Wielka Brytania zmodernizuje ruch lotniczy. Ma być szybciej i zdrowiej

Minister podkreślił, że modernizacja przestrzeni powietrznej nadal będzie finansowana przez sektor zgodnie z zasadą „kto korzysta – ten płaci”. Departament Transportu współpracuje z Urzędem Lotnictwa Cywilnego (CAA), aby zapewnić szybką realizację nowych tras, a cały proces będzie podlegał niezależnemu nadzorowi.

W latach 50., gdy powstała brytyjska przestrzeń powietrzna, rocznie odbywało się około 200 tysięcy lotów. W 2024 roku liczba ta wynosiła już 2,7 miliona, a prognozy zakładają niemal podwojenie ruchu pasażerskiego i cargo w ciągu najbliższych 20 lat.

Nowocześniej oznacza zdrowiej dla ludzi i środowiska

Minister Kane tłumaczy, że przebudowane „powietrzne autostrady” przyspieszą rozwój brytyjskiego lotnictwa, wspierając rozbudowę lotnisk, tworzenie miejsc pracy i przynosząc miliardy funtów gospodarce.

– Modernizacja przestrzeni powietrznej to również jeden z najprostszych sposobów na ograniczenie emisji dwutlenku węgla i zapewnienie zrównoważonego rozwoju branży – twierdzi.

– Unowocześnienie infrastruktury przestrzeni powietrznej to klucz do rozwoju sektora i ograniczenia jego negatywnego wpływu na środowisko – dodaje dyrektor generalny CAA Rob Bishton. – Stworzenie UKADS to kolejny istotny krok ku uproszczeniu procesów decyzyjnych i zwiększeniu przekonania co do ich skuteczności – dodaje.