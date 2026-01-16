Rok rekordów na Lotnisku Chopina. „Budujemy silny hub przesiadkowy przed otwarciem CPK”

Rok 2025 zapisał się jako najlepszy w historii Lotniska Chopina – podają w komunikacie prasowym Polskie Porty Lotnicze (PPL). Z warszawskiego portu skorzystało 24 097 059 pasażerów, czyli o 13 procent więcej niż w rekordowym dotąd roku 2024.

Najwięcej, bo 22 487 344 pasażerów, podróżowało za granicę, z czego 15 750 616 do strefy Schengen, a 8 346 443 – poza nią. Z kolei z połączeń krajowych skorzystało 1 609 715 pasażerów.

Równie wyraźna była przewaga ruchu rozkładowego (20 765 711 pasażerów) nad czarterowym (3 331 348).

Najczęściej wybieranymi kierunkami podróży w 2025 roku były Londyn, Paryż i Amsterdam w ruchu regularnym oraz Antalya, Marsa Alam i Hurghada w ruchu czarterowym.

Rekordowa siatka połączeń

​W 2025 roku z Lotniska Chopina operowało 46 linii lotniczych, które oferowały loty w 203 kierunkach (regularnych i sezonowych).