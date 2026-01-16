Reklama

Rok rekordów na Lotnisku Chopina. „Budujemy silny hub przesiadkowy przed otwarciem CPK”

Miniony rok był dla warszawskiego lotniska wyjątkowy pod wieloma względami. Obsłużyło ono ponad 24 miliony pasażerów, notując dwucyfrowy wzrost, i osiągnęło rekordowe wyniki cargo.

Publikacja: 16.01.2026 12:28

Lotnisko Chopina zamknęło 2025 rok rekordowymi wynikami

Foto: PAP, Albert Zawada

Nelly Kamińska

Rok 2025 zapisał się jako najlepszy w historii Lotniska Chopina – podają w komunikacie prasowym Polskie Porty Lotnicze (PPL). Z warszawskiego portu skorzystało 24 097 059 pasażerów, czyli o 13 procent więcej niż w rekordowym dotąd roku 2024.

Najwięcej, bo 22 487 344 pasażerów, podróżowało za granicę, z czego 15 750 616 do strefy Schengen, a 8 346 443 – poza nią. Z kolei z połączeń krajowych skorzystało 1 609 715 pasażerów.

Równie wyraźna była przewaga ruchu rozkładowego (20 765 711 pasażerów) nad czarterowym (3 331 348).

Najczęściej wybieranymi kierunkami podróży w 2025 roku były Londyn, Paryż i Amsterdam w ruchu regularnym oraz Antalya, Marsa Alam i Hurghada w ruchu czarterowym.

Rekordowa siatka połączeń

​W 2025 roku z Lotniska Chopina operowało 46 linii lotniczych, które oferowały loty w 203 kierunkach (regularnych i sezonowych).

W pierwszej trójce przewoźników, którzy przewieźli najwięcej pasażerów, znaleźli się LOT, Wizz Air i Enter Air.

Dynamiczny wzrost zanotowały również przewozy towarowe – w całym 2025 roku lotnisko obsłużyło ponad 137 tysięcy ton cargo (o 17 procent więcej niż w poprzednim roku), co jest historycznym rekordem.

Grudzień 2025 z najlepszym wynikiem w historii

Grudzień zakończył się wynikiem 1 792 957 odprawionych pasażerów, co czyni go najlepszym ostatnim miesiącem roku w historii portu.

Odprawiono ponad 12 tysięcy ton towarów, czyli o 20 procent więcej niż w roku 2024.

Więcej rejsów, większe obciążenie infrastruktury

Rosnący ruch pasażerski przełożył się na intensywność pracy lotniska. W grudniu 2025 roku odbyło się 15 817 operacji lotniczych (wzrost o 8 procent w porównaniu z grudniem 2024), a w całym roku – 200 958 (wzrost o 9 procent).

Oznacza to, że Lotnisko Chopina przez większość roku funkcjonowało blisko granic swojej przepustowości, obsługując rekordową liczbę rejsów przy niezmienionej infrastrukturze.

– Rekordowe wyniki to efekt wytężonej pracy służb lotniskowych i doskonałej współpracy z partnerami – mówi prezes PPL Łukasz Chaberski, cytowany w komunikacie.

– Jednak aby Lotnisko Chopina mogło dalej się rozwijać, konieczna jest modernizacja portu, która już de facto trwa. Podpisaliśmy umowę z projektantem terminalu i na nowe skanery 3D, zakończyliśmy postępowanie na opracowanie dokumentacji projektowej i uzyskanie niezbędnych decyzji administracyjnych dla budowy parkingu wielopoziomowego i dworca autobusowego, a w tym roku odbierzemy nową płytę postojową PPS15 – wylicza.

W 2025 roku przychody Lotniska Chopina wyniosły 1,77 miliarda złotych. Stabilna sytuacja finansowa portu pozwala na konsekwentną realizację planów inwestycyjnych i rozwój funkcji przesiadkowej – głosi komunikat.

– Wypracowane na Lotnisku Chopina przychody na poziomie 1,77 miliarda złotych potwierdzają naszą efektywność operacyjną i handlową. Ten solidny wynik finansowy daje nam niezbędną stabilność, by – we współpracy z narodowym przewoźnikiem – budować silny hub przesiadkowy jeszcze przed otwarciem CPK. Dzięki temu nie tylko optymalizujemy obecną siatkę połączeń, ale też zabezpieczamy potencjał pod przyszły centralny port, gwarantując płynne przeniesienie ruchu w momencie jego uruchomienia – wyjaśnia członek zarządu PPL ds. finansowo-handlowych Marcin Danił.

Strategia i wizerunek

​Za sukcesem operacyjnym stoją także zmiany w zarządzaniu całą organizacją – czytamy w komunikacie.

– 2025 rok był przełomowy dla definicji roli Grupy PPL na najbliższą dekadę. Przyjęliśmy strategię zintegrowaną na lata 2025–2035, która wyznacza ambitne cele biznesowe, łącząc je z dbałością o najwyższe standardy obsługi. Budujemy nowoczesną grupę lotniskową, opartą na zrównoważonym rozwoju, zaawansowanych technologiach i cyfrowym bezpieczeństwie. Wszystkie te kompetencje i nasz najcenniejszy zasób, w postaci pracowników PPL, zamierzamy przenieść i wdrożyć w przyszłym Porcie Polska – mówi członek zarządu PPL ds. strategii i marketingu Adam Sanocki.

​Rok 2025 przyniósł również zmiany wizerunku portu. Przeprowadzono kompleksowy rebranding Lotniska Chopina, wprowadzając nową identyfikację wizualną w kluczowych punktach terminala.

Lotnisko uczestniczyło również w wydarzeniach specjalnych, takich jak „Star Wars Day” czy XIX Międzynarodowy Konkurs Pianistyczny im. Fryderyka Chopina.

W ramach współpracy z Polską Organizacją Turystyczną uruchomiony został portal łączący Lotnisko Chopina z pawilonem Polski na Expo w Osace.

Źródło: rp.pl

