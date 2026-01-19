Katowickie lotnisko spodziewa się w tym roku 8 milionów podróżnych

Aktualizacja: 19.01.2026 17:07 Publikacja: 19.01.2026 10:48
Ruch lotniczy w Polsce wzrasta dwucyfrowo, to ewenement w skali europejskiej- mówi prezes Górnośląskiego Towarzystwa Lotniczego Artur Tomasik
– Rok 2025 to najlepszy rok w historii pyrzowickiego lotniska. Osiągnęliśmy rekordowe wyniki nie tylko w obsłudze pasażerów, ale także i w cargo. Obsłużyliśmy niemal 7,3 mln pasażerów, prawie milion więcej niż rok wcześniej. W tym roku osiągnęliśmy rekordowy wynik 46 tys. ton w przewozach cargo – mówi agencji Newseria Artur Tomasik, prezes Górnośląskiego Towarzystwa Lotniczego, zarządcy Katowice Airport.
Jak podaje spółka, 9 grudnia 2025 r. po raz pierwszy w historii portu liczba pasażerów w roku kalendarzowym przekroczyła 7 mln. Dla porównania w ubiegłym roku wynik całego roku to 6,38 mln.
– Polska jest zieloną wyspą na mapie Europy. Ruch wzrasta dwucyfrowo – to ewenement w skali europejskiej, podobnie na wszystkich lotniskach regionalnych w Polsce. W tym roku planujemy, że osiągniemy poziom 7,8 mln, czyli 500 tys. pasażerów więcej, ale po cichu myślę, że przekroczymy 8 mln, czyli kolejną barierę – podkreśla Artur Tomasik.
Jak wynika z ostatnich dostępnych danych Związku Regionalnych Portów Lotniczych, w ciągu trzech kwartałów 2025 r. 12 lotnisk regionalnych obsłużyło 32,6 mln pasażerów, czyli o 11 proc. więcej niż w analogicznym okresie 2024 r. Władze związku oceniają, że to świetny wynik, zwłaszcza biorąc pod uwagę, że porty we Wrocławiu, Katowicach czy Rzeszowie równolegle prowadziły inwestycje budowlane. W zestawieniu lotnisk regionalnych katowickie zajmowało po trzech kwartałach drugie miejsce, za krakowskim i przed gdańskim.
– Linie lotnicze cały czas uzupełniają ofertę. W ubiegłym roku mieliśmy kilka fajnych nowych kierunków, jak Porto, Agadir, Kolumbia, do której bezpośrednio można lecieć z Katowic. Ta oferta jest uzupełniana szczególnie o kierunki dalekodystansowe, co mnie bardzo cieszy. O to walczyliśmy przez całą dekadę, aby port w Pyrzowicach, mając doskonałą infrastrukturę, mógł obsługiwać loty dalekodystansowe. To dzisiaj się dzieje – podkreśla prezes lotniska. – W tym roku także będziemy mieli bogatą ofertę lotów dalekodystansowych. Będzie można polecieć do Tajlandii, Wietnamu, na Kubę, do Kolumbii i Wenezueli – zobaczymy, jak ten kierunek będzie funkcjonował ze względu na sytuację w tym kraju.
Jak dodaje, ruch czarterowy jest siłą napędową katowickiego lotniska i odpowiada za połowę całego ruchu. W 2025 r. z siatki połączeń czarterowych skorzystało ponad 3,7 mln osób, o 16 proc. więcej niż rok wcześniej. Najpopularniejsze kierunki to Antalya, Marsa Alam i Hurghada.
– Na pewno dla pasażerów ważna informacja jest taka, że cały czas rozwijamy infrastrukturę. W tym roku rozstrzygniemy przetarg na budowę nowego terminala pasażerskiego. To jest najważniejsza inwestycja w historii lotniska, po wybudowaniu nowej drogi startowej w 2015 r., nie tylko z punktu widzenia komfortu obsługi pasażerów, ale przede wszystkim zwiększenia przepustowości – wyjaśnia Artur Tomasik. – Pyrzowice jako port zawsze miały duże ambicje i w poprzednich latach dużo inwestycji realizowaliśmy. Tak jest i w tym okresie. Plan inwestycyjny od 2024 do 2032 r. to ponad 1,5 mld zł nakładów.
Górnośląskie Towarzystwo Lotnicze realizuje program inwestycyjny Katowice Airport na lata 2024–2032. Jednym z jego najważniejszych punktów jest budowa głównego terminalu pasażerskiego. Ma powstać na miejscu, w którym teraz znajduje się terminal A i stara wieża kontroli ruchu lotniczego. Nowy obiekt o powierzchni 49 tys. mkw. ma mieć dwie kondygnacje i będzie połączony ze stacją kolejową około 270-metrowym tunelem dla pieszych. Na poziomie +1 głównego terminalu znajdą się: kontrola bezpieczeństwa, kontrola paszportowa, hala odlotów i strefa bramek wejściowych do samolotów.
– Po wybudowaniu nowego terminala będą rękawy, w których będziemy obsługiwać też samoloty szerokokadłubowe. Myślę, że to jest ważna informacja, bo po 10 godzinach lotu, gdzie często się ląduje w nocy, zaspani pasażerowie będą mogli wyjść do terminala, nie jadąc autobusami czy nie przechodząc pieszo do hali przylotów – podkreśla prezes Górnośląskiego Towarzystwa Lotniczego. – Będziemy chcieli zbudować duże centrum przesiadkowe, które może będzie połączone tunelem, w związku z tym będzie można suchą stopą przejść do dworca kolejowego. To jest najważniejsza zmiana, która nas czeka.
Katowice Airport pod koniec 2025 r. podpisało umowę z firmą Budimex na rozbudowę terminalu pasażerskiego C w formule „projektuj i buduj”. Dzięki przedsięwzięciu powierzchnia użytkowa wzrośnie z obecnych 6895 do 10 413 mkw. Ponadto zamiast sześciu standardowych stanowisk kontroli granicznej będzie ich 16, w tym sześć standardowych i 10 bramek automatycznej kontroli paszportowej. Powiększony terminal będzie wykorzystywany również po zakończeniu budowy pierwszej części terminalu głównego. Koszt rozbudowy terminalu pasażerskiego C wynosi 34,7 mln zł, a planowany termin zakończenia przedsięwzięcia to połowa 2027 r.
– Na nowy sezon 2027 r. będziemy mieli dodatkowe kilka tysięcy miejsc, aby w komfortowych warunkach móc pasażerów bez dużych kolejek obsługiwać – zapowiada Artur Tomasik.
Kolejne wyzwanie inwestycyjne to rozbudowa infrastruktury cargo. W tym roku spółka planuje ogłosić przetarg na budowę drugiego terminala cargo, który ma powstać w południowo-wschodniej części lotniska, w dedykowanej strefie. Po oddaniu do użytku obiektu o powierzchni około 10 tys. mkw. roczna przepustowość infrastruktury terminalowej do obsługi ładunków w Katowice Airport wyniesie ok. 75 tys. t.
– Mamy możliwości, z których możemy korzystać, jak operowanie nocą. To jest bardzo rzadkie w Europie. Jako jedyny port w Polsce nie mamy ograniczeń hałasowych, a cargo i czartery „lubią noc” – mówi Artur Tomasik. – Będziemy mieli także dwa parkingi. To jest ważna informacja dla pasażerów, bo zapewni to bliskość dostępu samochodu do terminala, gdzie oferujemy ekologiczny transport autami elektrycznymi. Prawie 2 tys. miejsc parkingowych uruchomimy już w tym roku na sezon letni.
W ramach programu inwestycyjnego w czerwcu 2024 r. oddano do użytku 757 nowych miejsc postojowych na parkingu P4. Obecnie trwa drugi etap jego rozbudowy, w ramach którego do końca drugiego kwartału 2026 r. powstanie 500 nowych miejsc. Od marca 2025 r. podróżni mogą korzystać z nowego parkingu terenowego P5. W ramach pierwszego etapu inwestycji wybudowano 863 nowe miejsca postojowe. Łącznie jest ich już 6,7 tys., a do 2030 r. ma być ich dwukrotnie więcej (13 tys.).
– Szereg inwestycji dzieje się na zapleczu. W przyszłym roku oddamy do użytkowania nowoczesną bazę do przeładunku paliw i towarów w oparciu o bocznicę kolejową. Te projekty zostały dofinansowane ze środków Unii Europejskiej w 50 proc. To jest przełomowa dla portu inwestycja otwierająca nowe możliwości biznesowe. Będziemy też spełniać wyśrubowane normy, które na lotnictwo zostały narzucone, jeśli chodzi o paliwa ekologiczne. Dostęp do tych paliw nie będzie problemem w Pyrzowicach – zapowiada Artur Tomasik. – Nakłady inwestycyjne, które poniesiemy w tym roku, to jest prawie 180 mln zł. Ubiegły rok zamknęliśmy nakładami prawie 170 mln zł, więc jesteśmy portem, który najwięcej inwestuje w infrastrukturę w Polsce.
