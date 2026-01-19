Katowickie lotnisko spodziewa się w tym roku 8 milionów podróżnych

– Rok 2025 to najlepszy rok w historii pyrzowickiego lotniska. Osiągnęliśmy rekordowe wyniki nie tylko w obsłudze pasażerów, ale także i w cargo. Obsłużyliśmy niemal 7,3 mln pasażerów, prawie milion więcej niż rok wcześniej. W tym roku osiągnęliśmy rekordowy wynik 46 tys. ton w przewozach cargo – mówi agencji Newseria Artur Tomasik, prezes Górnośląskiego Towarzystwa Lotniczego, zarządcy Katowice Airport.

Jak podaje spółka, 9 grudnia 2025 r. po raz pierwszy w historii portu liczba pasażerów w roku kalendarzowym przekroczyła 7 mln. Dla porównania w ubiegłym roku wynik całego roku to 6,38 mln.

– Polska jest zieloną wyspą na mapie Europy. Ruch wzrasta dwucyfrowo – to ewenement w skali europejskiej, podobnie na wszystkich lotniskach regionalnych w Polsce. W tym roku planujemy, że osiągniemy poziom 7,8 mln, czyli 500 tys. pasażerów więcej, ale po cichu myślę, że przekroczymy 8 mln, czyli kolejną barierę – podkreśla Artur Tomasik.

Jak wynika z ostatnich dostępnych danych Związku Regionalnych Portów Lotniczych, w ciągu trzech kwartałów 2025 r. 12 lotnisk regionalnych obsłużyło 32,6 mln pasażerów, czyli o 11 proc. więcej niż w analogicznym okresie 2024 r. Władze związku oceniają, że to świetny wynik, zwłaszcza biorąc pod uwagę, że porty we Wrocławiu, Katowicach czy Rzeszowie równolegle prowadziły inwestycje budowlane. W zestawieniu lotnisk regionalnych katowickie zajmowało po trzech kwartałach drugie miejsce, za krakowskim i przed gdańskim.

– Linie lotnicze cały czas uzupełniają ofertę. W ubiegłym roku mieliśmy kilka fajnych nowych kierunków, jak Porto, Agadir, Kolumbia, do której bezpośrednio można lecieć z Katowic. Ta oferta jest uzupełniana szczególnie o kierunki dalekodystansowe, co mnie bardzo cieszy. O to walczyliśmy przez całą dekadę, aby port w Pyrzowicach, mając doskonałą infrastrukturę, mógł obsługiwać loty dalekodystansowe. To dzisiaj się dzieje – podkreśla prezes lotniska. – W tym roku także będziemy mieli bogatą ofertę lotów dalekodystansowych. Będzie można polecieć do Tajlandii, Wietnamu, na Kubę, do Kolumbii i Wenezueli – zobaczymy, jak ten kierunek będzie funkcjonował ze względu na sytuację w tym kraju.