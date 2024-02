Strajki kolei i lotnisk w czasie ferii i wakacji? Minister: Tego trzeba zakazać

Włosi już zakazali strajków w transporcie

Tego typu przepisy obowiązują na przykład we Włoszech od ponad 30 lat. Przykładowo w tym roku pracownicy transportu nie mogą odejść od stanowisk pracy w czasie świąt wiosennych, na początku wakacji letnich, we Wszystkich Świętych i w Boże Narodzenie. Żeby takie przepisy wprowadzić we Francji, wcześniej potrzebna będzie debata w parlamencie.

Również strajki kontrolerów ruchu lotniczego paraliżują komunikację we Francji, a nawet ruch odbywający się nad nią. Często narzekają na to linie lotnicze, a Ryanair pisał w tej sprawie do Komisji Europejskiej i zbierał podpisy swoich klientów pod petycją, aby ten problem takich strajków zakazać.