Hiszpańska organizacja branżowa Alliance for Tourism Excellence (Exceltur) szacuje, że jeśli pomysł skrócenia tygodnia pracy z obecnych 40 do 37,5 godziny zostałby w Hiszpanii przyjęty, branża poniosłaby z tego tytułu koszty w wysokości 2,35 miliarda euro rocznie - podaje portal branży turystycznej Hosteltur. To główny wniosek płynący z raportu opublikowanego przez organizację, w którym zbadany został potencjalny wpływ rządowego planu na firmy turystyczne. Za podstawę obliczeń przyjęta oficjalne dane, dotyczące rynku pracy w Hiszpanii w 2023 roku.

Brakuje ludzi do pracy

Wspomniane miliardowe koszty wynikają z konieczności zatrudnienia dodatkowych pracowników, by zastąpić krócej pracujących. Nie na wszystkich stanowiskach da się bowiem zrekompensować krótszy czas pracy zwiększaniem efektywności.

Kolejnym problemem jest pozyskanie kadr, co już dziś stanowi olbrzymie wyzwanie. Nie bez znaczenia jest również, że większość, bo aż 94 procent, firm działających w turystyce, to firmy małe lub średnie. Dla nich elastyczne zarządzanie czasem pracy jest problemem. W efekcie musiałyby skrócić okres działania, a tym samym ograniczyć zakres usług, co przełożyłoby się na spadek sprzedaży. Spowodowałoby to średnio wzrost całkowitych kosztów pracy o 4,9 procent, roczne zyski zmniejszyłyby się o 8,1 procent – wylicza Exceltur.

Analiza pokazuje, że najbardziej ucierpiałyby segmenty gastronomii i transportu drogowego, bo właśnie tam wykonywanie działalności nie jest możliwe bez ludzi. Exceltur wyliczył, że ten pierwszy straciłby 1,029 miliarda euro, a zarobek przedsiębiorców obniżyłby się o 19,1 procent, dla tego drugiego wskaźniki wyniosłyby odpowiednio 599,7 miliona euro i 7,8 procent.