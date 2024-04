Hiszpania: Zapytamy mieszkańców, co myślą o turystach

W ostatnim czasie znów jest głośno o protestach mieszkańców popularnych kierunków turystycznych przeciwko podróżnym. Obecność zbyt wielu turystów wpływa negatywnie na ich życie. Problemem zająć się chce rząd Hiszpanii, który zapowiedział, że przeprowadzi wśród mieszkańców Majorki ankietę, w której zapyta, czy turystyka masowa jest dla nich problemem, pisze gazeta „Mallorca Zeitung” w swoim elektronicznym wydaniu. Wyniki badania zostaną ogłoszone na przyszłorocznych targach turystycznych Fitur, odbywających się w Madrycie.

Konkretnie, rządzący chcą się dowiedzieć, jak zdaniem mieszkańców powinien wyglądać zrównoważony rozwój turystyki. - Chodzi o to, aby debatę o turystyce masowej przenieść na grunt gospodarczy i dowiedzieć się, co myśli milcząca większość - mówi szef projektu Julio López Astor.

Ankiety będą prowadzone w sierpniu i w listopadzie. Za wzór przy ich tworzeniu posłużyły podobne badania zrealizowane w innych krajach europejskich. W każdej z fal sondażu udział ma wziąć 13 tysięcy ludzi.

Baleary pękają w szwach i spływają alkoholem

W zeszłym roku na Baleary przyjechało około 18 milionów urlopowiczów, co było rekordowym wynikiem. Przyczyniło się to do wzrostu gospodarczego, ale jednocześnie przyniosło problemy natury społecznej i ekologicznej. Turyści, szczególnie młodzi Brytyjczycy, znani są z głośnego zachowania, upijania się, imprezowania na plażach. Mieszkańcy mają tego dosyć, a władze wprowadzają coraz to nowe ograniczenia, starając się postawić tamę taniej turystyce.