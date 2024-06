Rzecznik Praw Obywatelskich: Grecy nie mogą cierpieć z powodu turystyki

Niejasne regulacje dotyczące użytkowania gruntów są powodem zbyt dużej koncentracji zabudowy turystycznej na niektórych terenach. Co gorsza, nie ma dla nich określonej specyfiki i określenia ich pojemności - twierdzą autorzy raportu „Zrównoważony rozwój turystyki”. Został on opublikowany przez Rzecznika Praw Obywatelskich Grecji i jest apelem do rządu o natychmiastowe zwiększenie ochrony produktu turystycznego kraju.

Jak pisze portal Greek Travel Pages, chodzi o elementy kulturowe, architektoniczne i naturalne. W raporcie napisano, że planowanie przestrzenne i urbanistyka ma kluczowe znaczenie dla dalszego rozwoju sektora, podobnie jak stworzenie jasnych ram prawnych określających zasady i warunki realizacji inwestycji, które pomogą ograniczyć degradację obszarów chronionych lub wrażliwych ekologicznie.

Mniej chaosu, więcej planowania w turystyce — apeluje RPO

Nowe „Specjalne ramy planowania przestrzennego dla turystyki” czekają na zatwierdzenie od co najmniej siedmiu lat. Ponieważ nic w tym zakresie się nie wydarzyło, kwestie inwestycje turystyczne regulują regionalne plany zagospodarowania przestrzennego, które są zwykle przestarzałe. Według RPO ponad 70 procent Grecji nie ma strategii urbanistycznej, a około 260 programów z tego zakresu wciąż oczekuje na realizację.

Jednocześnie na szybko przygotowywane i zatwierdzane są „specjalne” plany na potrzeby instalacji odnawialnych źródeł energii i projektów morskich. Tymczasem, jak twierdzi Rzecznik, powinien istnieć jeden plan zagospodarowania przestrzennego, który będzie obejmował też pozostałe, mniejsze inicjatywy.