Rekordowy rok Ras al-Chajmy. Imponujący wzrost liczby turystów z Polski

W 2025 roku liczba turystów odwiedzających emirat Ras al-Chajma wzrosła o 6 procent, do 1,35 miliona, przy jednoczesnym 12-procentowym wzroście przychodów z turystyki – informuje Urząd Rozwoju Turystyki Ras al-Chajmy (Ras Al Khaimah Tourism Development Authority – RAKTDA).

– Rok 2025 był przełomowy dla Ras al-Chajmy. Emirat rozwijał się nie tylko pod względem liczby odwiedzających, ale także skali i jakości oferty – od flagowych wydarzeń i nowych hoteli po silniejsze partnerstwa międzynarodowe i stabilny wzrost liczby gości. Patrząc w stronę 2030 roku, konsekwentnie stawiamy na turystykę, która daje długofalowe korzyści odwiedzającym, inwestorom i lokalnej społeczności – mówi dyrektor RAKTDA Phillipa Harrison, cytowana w komunikacie prasowym.

Nowe hotele, więcej wydarzeń

Wśród najważniejszych osiągnięć 2025 roku RAKTDA wymienia:

– Dobre wyniki kluczowych rynków źródłowych, w tym Wielkiej Brytanii, Indii i Chin, a także Europy Środkowo-Wschodniej, z wyraźnym wzrostem Rumunii i Polski.