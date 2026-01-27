Reklama

Rekordowy rok Ras al-Chajmy. Imponujący wzrost liczby turystów z Polski

W ubiegłym roku emirat Ras al-Chajma gościł 1,35 miliona turystów, czyli o 6 procent więcej w porównaniu z poprzednim rokiem. Przychody z turystyki zwiększyły się natomiast o 12 procent.

Publikacja: 27.01.2026 15:41

Ras al-Chajma ma za sobą rekordowy rok w turystyce

Foto: Materiały prasowe RAKTDA

Nelly Kamińska

W 2025 roku liczba turystów odwiedzających emirat Ras al-Chajma wzrosła o 6 procent, do 1,35 miliona, przy jednoczesnym 12-procentowym wzroście przychodów z turystyki – informuje Urząd Rozwoju Turystyki Ras al-Chajmy (Ras Al Khaimah Tourism Development Authority – RAKTDA).

– Rok 2025 był przełomowy dla Ras al-Chajmy. Emirat rozwijał się nie tylko pod względem liczby odwiedzających, ale także skali i jakości oferty – od flagowych wydarzeń i nowych hoteli po silniejsze partnerstwa międzynarodowe i stabilny wzrost liczby gości. Patrząc w stronę 2030 roku, konsekwentnie stawiamy na turystykę, która daje długofalowe korzyści odwiedzającym, inwestorom i lokalnej społeczności – mówi dyrektor RAKTDA Phillipa Harrison, cytowana w komunikacie prasowym.

Nowe hotele, więcej wydarzeń

Wśród najważniejszych osiągnięć 2025 roku RAKTDA wymienia:

– Dobre wyniki kluczowych rynków źródłowych, w tym Wielkiej Brytanii, Indii i Chin, a także Europy Środkowo-Wschodniej, z wyraźnym wzrostem Rumunii i Polski.

– Wzrost o 25 procent przychodów z turystyki MICE i ślubnej.

– Otwarcia i zapowiedzi otwarć hoteli, między innymi sieci Rove, Four Seasons, Fairmont, Taj i NH Collection. Jednym ze sztandarowych projektów hotelowych jest Wynn Al Marjan Island z 1530 pokojami, luksusowymi restauracjami, teatrem i mariną, którego otwarcie planowane jest na 2027 rok. Do 2030 roku liczba pokojów hotelowych w emiracie ma się podwoić.

Foto: Materiały prasowe RAKTDA

– Rozszerzenie oferty wydarzeń (RAK Half Marathon, Highlander, UAE Tour, RAK Art Festival, Exotic Wedding Planning Conference).

– Rozwój infrastruktury lotniczej, w tym ogłoszenie planów budowy terminala dla prywatnych samolotów na międzynarodowym lotnisku.

Foto: Materiały prasowe RAKTDA

Coraz lepsza siatka połączeń sprzyja turystyce z Polski

W 2025 roku wzrosła liczba zarówno turystów krajowych (o 7 procent), jak i zagranicznych z kluczowych rynków, w tym z Indii (o 14 procent), Chin (o 19 procent), Wielkiej Brytanii (o 10 procent) i Rosji (o 20 procent).

Rozszerzenie oferty połączeń bezpośrednich przyczyniło się także do znaczącego wzrostu liczby gości z Rumunii (o 41 procent), Polski (o 22 procent), Uzbekistanu (o 19 procent) i Białorusi (o 26 procent).

 

