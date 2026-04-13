Jak podaje serwis Fox News Digital, od 1 lipca 2026 roku podróżujący do Japonii będą musieli zapłacić trzykrotnie wyższy podatek turystyczny. Wzrośnie on z 1000 (23 złote) do 3000 jenów (70 złotych) za osobę.

Wyjazd do Japonii będzie droższy. Powodem masowa turystyka

Japonia jest jednym z najchętniej odwiedzanych krajów na świecie. Najpopularniejsze miasta i regiony zmagają się jednak z rosnącym problemem masowej turystyki.

„Japonia zmierza do osiągnięcia 60 milionów turystów rocznie i 15 bilionów jenów przychodów z tego tytułu do 2030 roku. Jednocześnie staramy się równoważyć rozwój turystyki z jakością życia mieszkańców i promować mniej znane regiony” – powiedział Hokuto Asano z Ambasady Japonii w Waszyngtonie serwisowi Fox News Digital.

Bezpośrednie konsekwencje overtourismu (nadmiernej turystyki) odczuli ostatnio mieszkańcy miasta Fujiyoshida. Władze zdecydowały się odwołać w 2026 roku tamtejszy festiwal kwitnących wiśni ze względu na zachowanie turystów, którzy pozostawili po sobie zaśmiecone ulice i blokując ruch na lokalnych drogach.

Podwyżka podatku turystycznego jest jednym z pomysłów władz, by nieco ograniczyć ruch podróżnych i zrekompensować koszty ich pobytu.

W planach kolejne zmiany. Rząd szykuje rejestrację przyjezdnych

Jak powiedział przedstawiciel Ambasady Japonii w Waszyngtonie, choć w ostatnim czasie w kraju odnotowano mniejszą liczbę turystów z Chin, to liczba przyjezdnych ze Stanów Zjednoczonych systematycznie rośnie. Japońska Agencja Turystyczna obserwuje również, jak na ruch turystyczny przełoży się sytuacja na Bliskim Wschodzie. Niemniej jednak planowane są kolejne kroki, które mają pomóc usprawnić turystykę w Kraju Kwitnącej Wiśni i wpłynąć na poprawę bezpieczeństwa.

Japonia zamierza wprowadzić procedurę rejestrowania się przyjezdnych – Japan Electronic System for Travel Authorization (JESTA). Zgodnie z założeniami, turyści przyjeżdżający na pobyt trwający do 90 dni, przed przyjazdem mieliby składać wniosek online o jednorazową wizę i wnosić opłatę w wysokości 3000 jenów. Szczegóły planowanych zmian są jeszcze ustalane.