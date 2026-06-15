W festiwalu, który odbył się od 7 do 10 czerwca w stolicy Turcji, Ankarze, wzięło udział około 60 reprezentantów 35 krajów, w tym reżyserzy, producenci i organizatorzy festiwali filmowych – informuje w komunikacie Grupa Pingwina.

Reklama Reklama

Twórcy prezentowali filmy turystyczne i promocyjne, pretendując do nagród w kilku kategoriach. Pierwszą nagrodę w kategorii usługi turystyczne zdobyła Grupa Pingwina.

Jej film – „Z nami nuda się nie uda” („Fun start with us”), zrealizowany przez Tomasza Walczaka – pokazuje atrakcje pięciu całorocznych ośrodków narciarsko-rowerowych w Beskidach (Słotwiny Arena w Krynicy-Zdroju, Skolnity Ski & Bike w Wiśle, Czarny Groń w Rzykach, Kasina Ski & Bike w Kasinie Wielkiej) oraz na Mazurach (Kurza Góra w Kurzętniku), którymi zarządza Grupa Pingwina. Twórca skupił się na infrastrukturze (stoki narciarskie i snowboardowe, bikeparki, restauracje, baseny) i imprezach (koncerty, zawody sportowe), przeplatając kadry zimowe z letnimi.

Uznanie ekspertów

Film doceniony został przede wszystkim za sposób prezentacji infrastruktury, atrakcyjność miejsc pokazanych w filmie i dynamiczny montaż.

Jak podkreślił Zbigniew Żmudzki, utytułowany polski producent filmowy, koproducent oskarowej animacji „Piotruś i wilk”, film Grupy Pingwina ma w sobie motyw przewodni i przekaz, którego często brakuje dziś w tego typu produkcjach, a także pozytywną energię.

„To wyróżnienie jest dla nas ogromnym powodem do dumy i potwierdzeniem, że polskie miejsca, emocje i doświadczenia turystyczne mogą z powodzeniem zachwycać międzynarodową publiczność. Jesteśmy wdzięczni Tomaszowi Walczakowi, który jako filmowiec stworzył dla nas ten obraz i pomógł opowiedzieć historię Grupy Pingwina w tak wyjątkowy sposób” – komentuje Grupa Pingwina w komunikacie.

Twórca filmu – Tomasz Walczak

Tomasz Walczak swoją przygodę z filmem rozpoczął 10 lat temu, publikując pierwszą produkcję hyperlapse „Lovely Bielsko-Biała”. Na przestrzeni dekady, eksperymentując z formą, stworzył wiele filmów, w tym wielokrotnie nagradzane na festiwalach „Future is Bright”, pokazujący Bielsko-Białą w czasie pandemii, czy „Bielsko-Biała – miasto od zawsze dla ludzi”.

Tworzył materiały do Eurowizji Junior, Igrzysk Europejskich, filmy dokumentalne o sportowcach, czołówki koncertów sylwestrowych. Jako specjalista od ujęć poklatkowych pracował na największych światowych festiwalach muzycznych, takich jak Tomorrowland w Belgii czy Soundstorm w Arabii Saudyjskiej.