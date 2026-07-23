Malaga dołącza do grona europejskich miast, które coraz mocniej regulują rozwój turystyki. Rada miasta zatwierdziła trzyletnie moratorium na realizację nowych projektów hotelowych wszystkich kategorii i apartamentów turystycznych na terenach przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową - donosi portal branży turystycznej Hosteltur.

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Decyzja jest kolejnym krokiem na drodze realizowania strategii władz, której celem jest przywrócenie równowagi między rozwojem turystyki a potrzebami mieszkańców.

Mieszkania mają pierwszeństwo przed turystyką

Przyjęte rozwiązania mają przede wszystkim chronić funkcję mieszkalną miasta. Samorząd chce ograniczyć dalsze wypieranie mieszkańców przez działalność turystyczną, która w ostatnich latach znacząco wpłynęła na ceny nieruchomości i dostępność lokali.

Moratorium obejmuje wszystkie nowe inwestycje hotelowe i apartamenty turystyczne planowane na gruntach przeznaczonych na cele mieszkaniowe. Nie oznacza jednak całkowitego zamrożenia inwestycji w sektorze hotelowym. Władze podkreślają, że projekty realizowane na terenach przeznaczonych pod funkcje usługowe lub komercyjne nadal będą mogły powstawać zgodnie z planami zagospodarowania przestrzennego. Ograniczenia dotyczą wyłącznie tych inwestycji, które miałyby konkurować z funkcją mieszkaniową.

Koniec swobodnej zmiany lokali użytkowych na mieszkania

Pakiet nowych regulacji obejmuje również zasady przekształcania lokali użytkowych znajdujących się na parterach budynków w mieszkania.

Miasto nie będzie już dopuszczać takich zmian w wypadku lokali położonych przy placach i głównych ulicach. Tam, gdzie zmiana przeznaczenia będzie możliwa, inwestorzy będą musieli spełnić szereg wymagań dotyczących jakości przyszłych mieszkań.

Przepisy przewidują m.in. ograniczenie głębokości lokali, aby zapewnić odpowiednią wentylację i dostęp światła dziennego, a także określają minimalną powierzchnię użytkową i wysokość pomieszczeń. Celem jest uniknięcie powstawania mieszkań niespełniających podstawowych standardów.

Trzeci etap porządkowania rynku turystycznego

Obecna decyzja nie jest odosobnionym działaniem, lecz kolejnym etapem polityki prowadzonej przez władze Malagi od ponad dwóch lat.

Pierwszy krok został wykonany w czerwcu 2024 roku. Wówczas miasto zdecydowało o czasowym wstrzymaniu wydawania zgód na nowe obiekty noclegowe dla turystów i jednocześnie wprowadziło obowiązek zapewnienia im niezależnego wejścia, oddzielonego od części mieszkalnej budynku. Rozwiązanie było zgodne z wytycznymi regionalnych władz Andaluzji, które kilka miesięcy wcześniej przyjęły odpowiednie regulacje.

Kolejna faza rozpoczęła się w styczniu 2025 roku i opierała się na analizie wpływu zakwaterowania turystycznego na poszczególne części miasta.

Na podstawie badania całkowicie zakazano rejestrowania nowych apartamentów turystycznych w 43 dzielnicach, w których ich udział przekroczył 8 procent całego zasobu mieszkaniowego. W kolejnych 328 dzielnicach dopuszczono ich rejestrowanie wyłącznie, gdy lokale miały niezależne wejście i własną infrastrukturę usługową.

Coraz więcej europejskich miast ogranicza rozwój turystyki

Decyzja Malagi wpisuje się w coraz wyraźniejszy trend obserwowany w wielu europejskich miastach i regionach. Samorządy próbują ograniczać negatywne skutki dynamicznego rozwoju najmu krótkoterminowego i infrastruktury turystycznej, które wpływają na dostępność mieszkań i koszty życia mieszkańców.

Władze Malagi podkreślają, że celem nowych regulacji nie jest zahamowanie rozwoju turystyki jako jednej z najważniejszych gałęzi lokalnej gospodarki, ale uporządkowanie jej dalszego rozwoju i zachowanie równowagi między potrzebami odwiedzających a interesem mieszkańców.

Trzyletnie moratorium ma dać miastu czas na przygotowanie długofalowych rozwiązań planistycznych, które pozwolą lepiej kontrolować rozwój infrastruktury turystycznej i jednocześnie zwiększyć dostępność mieszkań. Malaga staje się tym samym kolejnym przykładem miasta, które zamiast dalszej ekspansji bazy noclegowej wybiera politykę stawiającą na ochronę funkcji mieszkaniowej i bardziej zrównoważony rozwój turystyki – podkreśla portal.