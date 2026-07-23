Władze Malagi realizują konsekwentnie strategię łączenia interesów mieszkańców z presją ruchu turystycznego
Malaga dołącza do grona europejskich miast, które coraz mocniej regulują rozwój turystyki. Rada miasta zatwierdziła trzyletnie moratorium na realizację nowych projektów hotelowych wszystkich kategorii i apartamentów turystycznych na terenach przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową - donosi portal branży turystycznej Hosteltur.
Decyzja jest kolejnym krokiem na drodze realizowania strategii władz, której celem jest przywrócenie równowagi między rozwojem turystyki a potrzebami mieszkańców.
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Przyjęte rozwiązania mają przede wszystkim chronić funkcję mieszkalną miasta. Samorząd chce ograniczyć dalsze wypieranie mieszkańców przez działalność turystyczną, która w ostatnich latach znacząco wpłynęła na ceny nieruchomości i dostępność lokali.
Moratorium obejmuje wszystkie nowe inwestycje hotelowe i apartamenty turystyczne planowane na gruntach przeznaczonych na cele mieszkaniowe. Nie oznacza jednak całkowitego zamrożenia inwestycji w sektorze hotelowym. Władze podkreślają, że projekty realizowane na terenach przeznaczonych pod funkcje usługowe lub komercyjne nadal będą mogły powstawać zgodnie z planami zagospodarowania przestrzennego. Ograniczenia dotyczą wyłącznie tych inwestycji, które miałyby konkurować z funkcją mieszkaniową.
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Pakiet nowych regulacji obejmuje również zasady przekształcania lokali użytkowych znajdujących się na parterach budynków w mieszkania.
Miasto nie będzie już dopuszczać takich zmian w wypadku lokali położonych przy placach i głównych ulicach. Tam, gdzie zmiana przeznaczenia będzie możliwa, inwestorzy będą musieli spełnić szereg wymagań dotyczących jakości przyszłych mieszkań.
Przepisy przewidują m.in. ograniczenie głębokości lokali, aby zapewnić odpowiednią wentylację i dostęp światła dziennego, a także określają minimalną powierzchnię użytkową i wysokość pomieszczeń. Celem jest uniknięcie powstawania mieszkań niespełniających podstawowych standardów.
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Obecna decyzja nie jest odosobnionym działaniem, lecz kolejnym etapem polityki prowadzonej przez władze Malagi od ponad dwóch lat.
Pierwszy krok został wykonany w czerwcu 2024 roku. Wówczas miasto zdecydowało o czasowym wstrzymaniu wydawania zgód na nowe obiekty noclegowe dla turystów i jednocześnie wprowadziło obowiązek zapewnienia im niezależnego wejścia, oddzielonego od części mieszkalnej budynku. Rozwiązanie było zgodne z wytycznymi regionalnych władz Andaluzji, które kilka miesięcy wcześniej przyjęły odpowiednie regulacje.
Kolejna faza rozpoczęła się w styczniu 2025 roku i opierała się na analizie wpływu zakwaterowania turystycznego na poszczególne części miasta.
Na podstawie badania całkowicie zakazano rejestrowania nowych apartamentów turystycznych w 43 dzielnicach, w których ich udział przekroczył 8 procent całego zasobu mieszkaniowego. W kolejnych 328 dzielnicach dopuszczono ich rejestrowanie wyłącznie, gdy lokale miały niezależne wejście i własną infrastrukturę usługową.
Decyzja Malagi wpisuje się w coraz wyraźniejszy trend obserwowany w wielu europejskich miastach i regionach. Samorządy próbują ograniczać negatywne skutki dynamicznego rozwoju najmu krótkoterminowego i infrastruktury turystycznej, które wpływają na dostępność mieszkań i koszty życia mieszkańców.
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Władze Malagi podkreślają, że celem nowych regulacji nie jest zahamowanie rozwoju turystyki jako jednej z najważniejszych gałęzi lokalnej gospodarki, ale uporządkowanie jej dalszego rozwoju i zachowanie równowagi między potrzebami odwiedzających a interesem mieszkańców.
Trzyletnie moratorium ma dać miastu czas na przygotowanie długofalowych rozwiązań planistycznych, które pozwolą lepiej kontrolować rozwój infrastruktury turystycznej i jednocześnie zwiększyć dostępność mieszkań. Malaga staje się tym samym kolejnym przykładem miasta, które zamiast dalszej ekspansji bazy noclegowej wybiera politykę stawiającą na ochronę funkcji mieszkaniowej i bardziej zrównoważony rozwój turystyki – podkreśla portal.
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