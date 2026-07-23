Miasto zamówiło w firmie Wizja Multimedia z Komornik „jedno z najbardziej widowiskowych zadań projektu unijnego 'Obchody tysiąclecia pierwszych koronacji królewskich – rozbudowa i modernizacja Traktu Królewskiego w Gnieźnie'”. Firma zaprojektuje i wykona system videomappingu, który w nowoczesny sposób będzie przedstawiać historię Gniezna i początków polskiej państwowości.
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Videomapping stanie się nową atrakcją gnieźnieńskiego Traktu Królewskiego, łącząc nowoczesne technologie z historycznym dziedzictwem pierwszej stolicy Polski – zapowiada w informacji prasowej dyrektor Gnieźnieńskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji Artur Krysztofiak. Dzięki projekcjom wyświetlanym na zabytkowych budynkach i na tafli jeziora Jelonek mieszkańcy i turyści będą mogli poznawać najważniejsze wydarzenia z historii miasta w multimedialnej formie.
– To kolejny etap realizacji dużego projektu unijnego, który ma sprawić, że Trakt Królewski stanie się jeszcze atrakcyjniejszy dla mieszkańców i turystów. Chcemy opowiadać historię Gniezna nowoczesnym językiem, wykorzystując technologie, które angażują odbiorców i zapewniają wyjątkowe wrażenia. Dzięki temu nasze dziedzictwo będzie dostępniejsze także dla młodszych pokoleń – mówi cytowany w komunikacie zastępca prezydenta Gniezna Łukasz Muciok.
Projekt obejmuje wykonanie instalacji i przygotowanie autorskich animacji w pięciu miejscach:
- na elewacji urzędu miasta przy ul. Lecha przedstawiona będzie legenda o Lechu, Czechu i Rusie,
- na budynku II Liceum Ogólnokształcącego im. Dąbrówki widzowie poznają historię księżnej Dąbrówki i jej wpływu na dzieje Polski,
- na dziedzińcu Starego Ratusza zaprezentowane zostaną dzieje Gniezna od czasów piastowskich do Powstania Wielkopolskiego,
- na elewacji Szkoły Podstawowej nr 1 projekcja poświęcona będzie Powstaniu Wielkopolskiemu,
- a na jeziorze Jelonek dzięki specjalnej kurtynie wodnej powstanie niezwykły ekran, na którym widzowie zobaczą historię obchodów Tysiąclecia Chrztu Polski z 1966 roku i współczesnego jubileuszu pierwszych koronacji królewskich.
Całość została zaplanowana jako około 70-minutowa trasa spacerowa. Poszczególne seanse będą odbywały się po zmroku, a ich harmonogram zostanie dostosowany do pory roku i zachodu słońca. Każdego dnia przewidziana jest jedna projekcja w każdym miejscu, co „ma podkreślić wyjątkowy charakter przedsięwzięcia”.
Realizacja umowy samorządu ze spółką Wizja Multimedia obejmuje nie tylko przygotowanie autorskich animacji, ale i zaprojektowanie, dostarczenie i zainstalowanie urządzeń służących do projekcji multimedialnej. Będą to między innymi wysokiej klasy projektory laserowe, systemy nagłośnienia i urządzenia sterujące. Całkowita wartość projektu to 9,2 miliona złotych.
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Videomapping jest jednym z elementów projektu współfinansowanego ze środków europejskich. Oprócz multimedialnych pokazów obejmuje on postawienie pomnika Mieszka I i Dąbrówki, wykonanie muralu zapraszającego na Trakt Królewski, stworzenie „Szpilkostrady” – trasy dla osób ze szczególnymi potrzebami, rozwój aplikacji mobilnej „Królika GOŃ”, zakup urządzeń poprawiających dostępność instytucji kultury i szereg działań promocyjnych i edukacyjnych – czytamy w komunikacie.
Nowe spektakle „mają stać się stałym elementem oferty turystycznej Gniezna i przez cały rok przypominać odwiedzającym, że właśnie tutaj rozpoczęła się historia polskiej państwowości. Dzięki połączeniu historii z nowoczesną technologią Trakt Królewski zyska zupełnie nowy wymiar, jeszcze mocniej podkreślając wyjątkową rolę Gniezna na mapie Polski”.
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