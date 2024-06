Na urlop głównie po Europie. Wakacyjne trendy Polaków

47,2 proc. respondentów bierze pod uwagę miejsca, których wcześniej nie odwiedzało, a 35,7 proc. – atrakcyjną cenę biletów. Pozostali to ci, którzy decydują się zawsze na te same kierunki albo wybierający destynacje, do których można dotrzeć jak najszybciej.

Według danych rezerwacyjnych Fru.pl niespełna 41 proc. osób wyjeżdża na okres 3-5 dni, a prawie 53 proc. na 6 dni i więcej. Najczęściej wyjazdy w trakcie wakacji 2024 trwają 4 dni (17 proc. rezerwacji).

Od 2000 do 4500 zł na wakacje w 2024 r.

Respondenci w większości (43,1 proc.) wskazali, że ich wakacyjny budżet jest taki sam jak rok temu. 35 proc. z nich stwierdziła, że jest wyższy, a 21,9 proc. – zaznaczyła opcję „niższy”. Maksymalna kwota, jaką Polacy zamierzają przeznaczyć na wakacje 2024 na jedną osobę to w większości (53,8 proc.) 2001-4500 zł. 30,4 proc. zadeklarowało sumy poniżej 2000 zł na osobę, a 15,8 proc. – powyżej 4501 zł na osobę.

Średnie ceny biletów lotniczych do najpopularniejszych kierunków w okresie wakacyjnym kształtują się następująco: Rzym z Warszawy to 506 zł, a z Krakowa 469 zł; Alicante z Gdańska to koszt 650 zł. Średnia cena biletu z Gdańska do Paryża to 422 zł. Lot do Barcelony z Poznania kosztuje 462 zł. Średnia cena biletu do Londynu to 377 zł z Krakowa i 388 zł z Gdańska.

Najtaniej bilety w okresie letnim udało się kupić osobie podróżującej z Gdańska do Göteborga. Cena biletu lotniczego wyniosła 112,38 zł za pasażera. Rezerwacja została dokonana w maju tego roku, z wylotem pod koniec czerwca.