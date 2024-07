Punkty informacji turystycznej mogą starać się o gwiazdki. Ruszyła certyfikacja

Certyfikacja polega na ocenie standardów obsługi i potwierdzeniu, że informacje dostarczane turystom w punktach i centrach informacji turystycznej są rzetelne, wiarygodne i aktualne - pisze nadzorująca ten proces Polska Organizacja Turystyczna.

Narzędziem do certyfikowania jest aplikacja TurApka na portalu administrowanym przez POT. Służy ona do weryfikacji i nadawania oceny podmiotom świadczącym usługi informacji turystycznej w skali od jednej do czterech gwiazdek. TurApka zawiera regulamin, kryteria standaryzacji punktów informacji turystycznej i instrukcję obsługi. Jest unikatowym narzędziem w skali Europy - podkreśla POT.

- Jedną z głównych wartości, jakie zyskujemy podczas podróży, jest wiedza o danym regionie, możliwościach, jakie oferuje, a także o zabytkach, bazie noclegowej i tradycjach. Aby była rzetelna, musi opierać się na sprawdzonych, właściwie opracowanych i przystępnie podanych informacjach - mówi prezes POT Rafał Szmytke, cytowany w komunikacie.

- Bardzo mnie cieszy, że w naszym kraju mamy coraz więcej punktów i centrów informacji turystycznej profesjonalnie zarządzanych, z usługami najwyższej jakości. Nieoceniony jest w tym względzie projekt e-certyfikacji informacji turystycznej wraz z aplikacją, wspierający Polski System Informacji Turystycznej - dodaje.