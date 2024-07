Warszawa w światowej czołówce zrównoważonych miast. Jakie są jej mocne strony?

Publikowany od 2015 roku przez firmę Arcadis ranking stu najbardziej zrównoważonych miast na świecie (The Arcadis Sustainable Cities Index 2024) jest, wedle jego twórców, miernikiem kondycji środowiskowej, społecznej i ekonomicznej miast.

Reklama

Jego twórcy biorą pod uwagę cztery główne kryteria: planeta (chodzi między innymi o klimat i jakość środowiska, czystość powietrza, tereny zielone, zarządzanie odpadami, produkcję i zużycie energii, inwestowanie w energię odnawialną), zysk (podejście do pracowników, standard życia, transport, infrastruktura biznesowa, warunki prowadzenia biznesu), ludzie (jakość życia lokalnej społeczności, zdrowie, edukacja, przestępczość, zarobki mieszkańców, równowaga między pracą i odpoczynkiem, dostęp do internetu) i postęp (mierzy go w pierwszych trzech kategoriach).

Każda z tych kategorii zbieżna jest z celami zrównoważonego rozwoju Organizacji Narodów Zjednoczonych (SDG) - podkreślają autorzy raportu.

Warszawa w pierwszej dziesiątce

W ujęciu ogólnym najlepsze uśrednione wyniki uzyskał Amsterdam, za którym uplasowało się inne holenderskie miasto - Rotterdam (miejsce drugie) i Kopenhaga (miejsce trzecie).