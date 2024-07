Turecka branża turystyczna: Upały uziemiają gości w hotelach, tracimy na tym

- Nie czekajmy na działania rządu. Zakręcenie kranu lub zgaszenie niepotrzebnie palącej się lampy ma większe znaczenie niż nam się wydaje - dodaje.

- Zmiany klimatyczne nie dotykają tylko wybranych regionów, ale są problemem całego świata, dlatego należy szybko wdrożyć zasady zrównoważonego rozwoju. W krótkiej perspektywie zwiększy to nasze koszty, ale w dłuższej przyniesie korzyści całemu krajowi zarówno pod względem marketingowym, jak i świadomości, stawiając nas przed innymi krajami. Programy zainicjowane przez Agencję Rozwoju Turystyki (TGA) są korzystne, ale ich postęp nie jest wystarczająco szybki ani odpowiednio monitorowany - uzupełnia Hakan Saatçioğlu.

Zrównoważoną praktyką z pewnością nie jest powszechne w Turcji wprowadzanie „niepotrzebnych usług” do ofert all inclusive. Robi się to, by uzasadnić wysokie ceny. Przedsiębiorcy będą musieli zrezygnować z tego rodzaju usług, by zmniejszyć koszty.