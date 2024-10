Rząd Niemiec: Za dużo wydajemy na promocję. Posłowie: Nie oszczędzać na turystyce

Liczba naszych zadań w 10 lat wzrosła z ok. 37 do ponad 140 w tym roku. To kolejne obowiązki, jak kwestia sporów między spółkami a operatorami sieci - powiedział prezes Urzędu Regulacji Energetyki Rafał Gawin. Praca URE coraz bardziej przypomina prace ośrodka analitycznego.