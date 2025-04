Europejczycy rzucili się na wakacje w Turcji. Szczególnie jedna nacja

Tureccy hotelarze mają powody do zadowolenia. Zamówienia na tegoroczny letni wypoczynek w ich hotelach zaczęły spływać wyjątkowo wcześnie, bo już w październiku zeszłego roku. Szacują, że w wypadku zagranicy wzrost wynosi około 20 procent, a na rynku krajowym nawet 40 procent – pisze portal branżowy Tourism Review.

Oprócz atrakcyjności samego wybrzeża Turcji hotelarze upatrują w tym również efekt aktywność sejsmicznej Ziemi w pobliżu wysp greckich, przede wszystkim blisko Santorynu, ale też innych miejsc na Cykladach.

Klienci szukają na wakacje w Turcji hoteli z all inclusive

Zmianę na plus widać szczególnie w wypadku klientów z Niemiec. Z danych DRV, organizacji agentów i touroperatorów niemieckich, (odpowiednika Polskiej Izby Turystyki) wynika, że sprzedaż wyjazdów do Turcji wzrosła o 6 procent rok do roku, a kraj znalazł się na pierwszym miejscu wśród najpopularniejszych kierunków wybieranych przez Niemców na tegoroczny urlop. Wartość tej sprzedaży wynosi 1,2 miliarda euro. Większość klientów wybiera pobyt w hotelach z all inclusive.

Liczba rezerwacji w hotelach tureckich nad Morzem Egejskim rośnie dwucyfrowo

Kaan Kavaloğlu ze Stowarzyszenia Hotelarzy i Touroperatorów Regionu Śródziemnomorskiego powiedział portalowi, że tamtejsza branża obserwuje 15-procentowy wzrost liczby wczesnych rezerwacji, głównie ze wspomnianych Niemiec, ale i z Wielkiej Brytanii. Spadki notuje natomiast w wypadku Rosji.