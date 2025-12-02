Polacy polubili weekendowe wypady do miast. „City break to emocje i błyskawiczne decyzje”

Według badania firmy ARC Rynek i Opinia 63 procent Polaków w wieku 18-65 lat odbyło w tym roku przynajmniej jeden weekendowy wyjazd do miasta z noclegiem.

Najczęściej był on związany ze zwiedzaniem, nieco rzadziej z udziałem w wydarzeniu kulturalnym (18 procent) lub sportowym (9 procent).

Zazwyczaj wyjeżdżają osoby w wieku do 44 lat. Dla większości to regularna aktywność – prawie 80 procent podróżujących po kraju wyjeżdża na city break kilka razy w roku.

Foto: ARC Rynek i Opinia

Liczą się szybkie decyzje

Decyzja o wyborze kierunku często zapada impulsywnie - pod wpływem postów w mediach społecznościowych, rekomendacji znajomych lub informacji o koncercie czy wystawie.