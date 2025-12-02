Polacy polubili weekendowe wypady do miast. „City break to emocje i błyskawiczne decyzje”

Aktualizacja: 02.12.2025 23:21 Publikacja: 02.12.2025 21:40
Królem city breaków jest Kraków (na równi z Gdańskiem)
Według badania firmy ARC Rynek i Opinia 63 procent Polaków w wieku 18-65 lat odbyło w tym roku przynajmniej jeden weekendowy wyjazd do miasta z noclegiem.
Najczęściej był on związany ze zwiedzaniem, nieco rzadziej z udziałem w wydarzeniu kulturalnym (18 procent) lub sportowym (9 procent).
Zazwyczaj wyjeżdżają osoby w wieku do 44 lat. Dla większości to regularna aktywność – prawie 80 procent podróżujących po kraju wyjeżdża na city break kilka razy w roku.
Foto: ARC Rynek i Opinia
Decyzja o wyborze kierunku często zapada impulsywnie - pod wpływem postów w mediach społecznościowych, rekomendacji znajomych lub informacji o koncercie czy wystawie.
– City break to emocje i błyskawiczne decyzje. Kierunki turystyczne muszą na bieżąco zarządzać serią precyzyjnych punktów styku, przechwytując uwagę dokładnie wtedy, gdy rodzi się chęć wyjazdu – mówi współautor raportu Adam Mikołajczyk z firmy Best Place, cytowany w komunikacie prasowym.
Popularność tego typu turystyki wynika ze wzrostu zamożności społeczeństwa, ale i lepszej infrastruktury – przejazd do innego miasta zajmuje zazwyczaj 2-4 godziny (niezależnie, czy pociągiem, czy samochodem), co czyni weekendowe wypady łatwymi i dostępnymi.
Wyjazdy do miast, w przeciwieństwie do innych form turystyki, mogą odbywać się przez cały rok. Baza gastronomiczna, muzea, teatry nie są zamykane poza letnim sezonem turystycznym, jak to się zazwyczaj dzieje nad morzem czy w innych regionach.
Weekendowe city breaki to również jedna z najpopularniejszych form turystyki w Europie. Polacy też wyjeżdżają na city break do innych miast europejskich - czyni tak 36 procent badanych.
W badaniu respondenci oceniali także atrakcyjność turystyczną odwiedzanych miast. W kategorii dużych miast zwyciężyły ex aequo Kraków i Gdańsk – wynik ten potwierdza ugruntowana pozycja tych ośrodków na turystycznej mapie Polski. W kategorii średnich i małych miast triumfował Kazimierz Dolny, drugie miejsce zajęło Świnoujście, a trzecie Sandomierz.
Wyniki pokazują wyraźny trend – mniejsze ośrodki, wcześniej funkcjonujące w cieniu wielkich aglomeracji, zyskują coraz większe uznanie turystów i skutecznie konkurują z tradycyjnymi kierunkami.
Miasta uważane za najatrakcyjniejsze turystycznie przez osób, które je odwiedziły
Duże miasta
Kraków i Gdańsk (ex equo) – w pytaniu o atrakcyjność miasta jako celu wyjazdu turystycznego 62 procent respondentów dało najwyższą notę
Wrocław
Toruń
Gdynia
Poznań
Warszawa
Lublin
Szczecin
Białystok
Bielska-Biała
Średnie i małe miasta (poniżej 50 tysięcy mieszkańców)
Kazimierz Dolny nad Wisłą – w pytaniu o atrakcyjność miasta jako celu wyjazdu turystycznego 62 procent respondentów dało najwyższą ocenę
Świnoujście
Sandomierz
Zamość
Zakopane
Augustów
Sopot
Kołobrzeg
Malbork
Wałbrzych
- Warto zwrócić uwagę, że spośród mniejszych miast Sandomierz i Zamość mają ciągle duży potencjał rozwoju z punktu widzenia turystyki weekendowej. Turyści odwiedzający te miasta są bardzo zadowoleni z pobytu i uważają, że są one atrakcyjne na wyjazd weekendowy, natomiast pod względem popularności mierzonej liczbą odwiedzin ustępują one innym kierunkom. Pokazuje to, że dzięki odpowiednim działaniom promocyjnym miasta te mogłyby jeszcze zyskać na popularności. Podobnie jest w wypadku Torunia i Lublina w kategorii dużych miast – zauważa pomysłodawca badania Adam Czarnecki z ARC Rynek i Opinia.
Informacja prasowa powstała na podstawie wyników dwóch badań zrealizowanych przez ARC Rynek i Opinia we współpracy z Best Place Europejski Instytut Marketingu Miejsc:
· badania postrzegania polskich miast jako celu turystyki weekendowej; próba ogólnopolska Polaków w wieku 16–75 lat (N = 3007), deklarujących podróżowanie po Polsce, została dobrana z uwzględnieniem podstawowych zmiennych demograficznych (płeć, wiek, wielkość miejscowości zamieszkania, poziom wykształcenia); pomiar przeprowadzono w sierpniu i wrześniu 2025 roku,
· badania turystyki weekendowej; omnibus; próba ogólnopolska N=1018; listopad 2025.
