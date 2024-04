Małopolska gościnna i smakowita

Decydują o tym oczywiście zabytki, wspaniała atmosfera, klimat miejsca, ale także dobra komunikacja, w której ważną rolę odgrywa Kraków Airport, największy regionalny port lotniczy w Polsce.

Małopolskie zdroje i kurorty

Zuber, Jan, Józef, Mieczysław, Kryniczanka, a może Józefina, Magdalena, Julian, Piwniczanka lub Wierchomlanka? Małopolska ziemia kusi także bijącą z jej głębin wodą o cudownych właściwościach. Którą wybrać, dokąd jechać, by jej spróbować? Bogate w minerały szczawy odnajdziemy przecież nie tylko w Krynicy, Szczawnicy, Rabce, Muszynie, Złockiem, Piwnicznej, Żegiestowie, Wysowej, Wapiennem, ale też w… Krakowie. A może spróbować „zaliczyć” wszystkie małopolskie uzdrowiska?

Kurorty te, perły w turystycznej koronie Małopolski, kuszą nie tylko wodą o niezwykłych właściwościach, ale także specyficznym mikroklimatem, elegancją dawnych lat i licznymi możliwościami aktywnego wypoczynku. Tutaj życie toczy się wartko, i nie oznacza tylko leczniczych zabiegów. Wystarczy jeden dzień, by poznać smak niezwykłej wody, ale też odbyć spacer w chmurach, np. na krynickich Słotwinach. Jednak, by odnaleźć spokój i zdrowie, do zdrojów lepiej wybrać się na nieco dłużej.

Uzdrowiska to idealne miejsca do poznania nowych ludzi i zawarcia nowych przyjaźni, niespiesznych spacerów oraz aktywnego wypoczynku. Są niczym zielone oazy zdrowia na mapie Małopolski. Tutaj nabiera się sił do życia!

Spod samiuśkich Tater

Nieco inny charakter, choć również związany z wodą, mają wyprawy z biegiem małopolskich rzek. W ten sposób ruszymy szlakiem wytyczonym przez naturę i dawnych kupców, kurierów, mnichów i rycerzy. Spenetrujemy malownicze doliny Wisły, Dunajca, Popradu, Raby, Skawy, Białej, przemierzymy brzegi jezior: Czorsztyńskiego Mucharskiego, Rożnowskiego, Czchowskiego czy Klimkowskiego.